«Надо, чтоб вы начали штурмовать нашу часть, где мы служим», – радить окупант дружині





Про це повідомляє



А побачивши власного сина під час відеодзвінка, починає плакати.



Він та його співслуживці не замислюються, що від російського вторгнення в Україну вже постраждали безліч українських дітей, а 225 – убито.



Окупанта більше турбує власна доля.



Тож він радить дружині разом із рідними інших полонених об’єднатися: «Надо, чтоб вы начали штурмовать нашу часть, где мы служим, чтоб нас подали в списки на обмен. Потому что мы числимся как безвести пропавшие. Сговоритесь как-то и дайте им по балде».



Слідчі СБУ документують усі його покази, і загарбник відповідатиме за свої дії перед законом!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Черговий окупант, який символічно 9 травня здався в полон ЗСУ, тепер хоче додому і сподівається потрапити до «обмінного списку».Про це повідомляє СБУ А побачивши власного сина під час відеодзвінка, починає плакати.Він та його співслуживці не замислюються, що від російського вторгнення в Україну вже постраждали безліч українських дітей, а 225 – убито.Окупанта більше турбує власна доля.Тож він радить дружині разом із рідними інших полонених об’єднатися: «Надо, чтоб вы начали штурмовать нашу часть, где мы служим, чтоб нас подали в списки на обмен. Потому что мы числимся как безвести пропавшие. Сговоритесь как-то и дайте им по балде».Слідчі СБУ документують усі його покази, і загарбник відповідатиме за свої дії перед законом!

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