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«Надо, чтоб вы начали штурмовать нашу часть, где мы служим», – радить окупант дружині

«Надо, чтоб вы начали штурмовать нашу часть, где мы служим», – радить окупант дружині
Черговий окупант, який символічно 9 травня здався в полон ЗСУ, тепер хоче додому і сподівається потрапити до «обмінного списку».

Про це повідомляє СБУ.

А побачивши власного сина під час відеодзвінка, починає плакати.

Він та його співслуживці не замислюються, що від російського вторгнення в Україну вже постраждали безліч українських дітей, а 225 – убито.

Окупанта більше турбує власна доля.

Тож він радить дружині разом із рідними інших полонених об’єднатися: «Надо, чтоб вы начали штурмовать нашу часть, где мы служим, чтоб нас подали в списки на обмен. Потому что мы числимся как безвести пропавшие. Сговоритесь как-то и дайте им по балде».

Слідчі СБУ документують усі його покази, і загарбник відповідатиме за свої дії перед законом!

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Теги: Росія, Україна, війна
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