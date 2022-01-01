«Надо, чтоб вы начали штурмовать нашу часть, где мы служим», – радить окупант дружині
Сьогодні, 16:32
Черговий окупант, який символічно 9 травня здався в полон ЗСУ, тепер хоче додому і сподівається потрапити до «обмінного списку».
Про це повідомляє СБУ.
А побачивши власного сина під час відеодзвінка, починає плакати.
Він та його співслуживці не замислюються, що від російського вторгнення в Україну вже постраждали безліч українських дітей, а 225 – убито.
Окупанта більше турбує власна доля.
Тож він радить дружині разом із рідними інших полонених об’єднатися: «Надо, чтоб вы начали штурмовать нашу часть, где мы служим, чтоб нас подали в списки на обмен. Потому что мы числимся как безвести пропавшие. Сговоритесь как-то и дайте им по балде».
Слідчі СБУ документують усі його покази, і загарбник відповідатиме за свої дії перед законом!
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Про це повідомляє СБУ.
А побачивши власного сина під час відеодзвінка, починає плакати.
Він та його співслуживці не замислюються, що від російського вторгнення в Україну вже постраждали безліч українських дітей, а 225 – убито.
Окупанта більше турбує власна доля.
Тож він радить дружині разом із рідними інших полонених об’єднатися: «Надо, чтоб вы начали штурмовать нашу часть, где мы служим, чтоб нас подали в списки на обмен. Потому что мы числимся как безвести пропавшие. Сговоритесь как-то и дайте им по балде».
Слідчі СБУ документують усі його покази, і загарбник відповідатиме за свої дії перед законом!
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