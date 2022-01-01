Майже 170 тисяч жителів тимчасово окупованого Маріуполя потерпають від голоду, – Денісова





Про це Людмила Денісова.



При цьому окупанти вихваляються тим, що за добу вони доставили та роздали 3 500 продуктових наборів та забезпечили гарячим харчуванням 6 тисяч людей. Це становить 6,5 % від усіх мешканців у місті.



За два місяці блокади рашисти не допустили в Маріуполь жоден гуманітарний конвой з продовольством від України або міжнародних організацій.



"Такі дії РФ є геноцидом українського народу відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду.



Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти вчинення рф злочину геноциду та порушень прав людини в Україні", - наголошує Денісова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майже 170 тисяч жителів, які залишилися у тимчасово окупованому Маріуполі, потерпають від голоду. У місті катастрофічно не вистачає харчів.Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людиниПри цьому окупанти вихваляються тим, що за добу вони доставили та роздали 3 500 продуктових наборів та забезпечили гарячим харчуванням 6 тисяч людей. Це становить 6,5 % від усіх мешканців у місті.За два місяці блокади рашисти не допустили в Маріуполь жоден гуманітарний конвой з продовольством від України або міжнародних організацій."Такі дії РФ є геноцидом українського народу відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду.Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти вчинення рф злочину геноциду та порушень прав людини в Україні", - наголошує Денісова.

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