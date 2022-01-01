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Майже 170 тисяч жителів тимчасово окупованого Маріуполя потерпають від голоду, – Денісова

Майже 170 тисяч жителів тимчасово окупованого Маріуполя потерпають від голоду, – Денісова
Майже 170 тисяч жителів, які залишилися у тимчасово окупованому Маріуполі, потерпають від голоду. У місті катастрофічно не вистачає харчів.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

При цьому окупанти вихваляються тим, що за добу вони доставили та роздали 3 500 продуктових наборів та забезпечили гарячим харчуванням 6 тисяч людей. Це становить 6,5 % від усіх мешканців у місті.

За два місяці блокади рашисти не допустили в Маріуполь жоден гуманітарний конвой з продовольством від України або міжнародних організацій.

"Такі дії РФ є геноцидом українського народу відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти вчинення рф злочину геноциду та порушень прав людини в Україні", - наголошує Денісова.

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Теги: Росія, Україна, війна
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