У Луцьку спіймали п'яного водія. ФОТО
Сьогодні, 16:10
Сьогодні, 13 травня, близько 5-ї години ранку під час патрулювання на 40-му мікрорайоні, що у Луцьку, для перевірки поліцейські зупинили Renault Koleos.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Під час спілкування з 29-річним водієм у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння.
Керманич пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 2,14 проміле.
Тож на кермувальника склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
Далі рішення у цій справі — за судом!
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Під час спілкування з 29-річним водієм у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння.
Керманич пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 2,14 проміле.
Тож на кермувальника склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
Далі рішення у цій справі — за судом!
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