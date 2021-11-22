У Луцьку спіймали п'яного водія. ФОТО

Сьогодні, 13 травня, близько 5-ї години ранку під час патрулювання на 40-му мікрорайоні, що у Луцьку, для перевірки поліцейські зупинили Renault Koleos.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Під час спілкування з 29-річним водієм у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння.Керманич пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 2,14 проміле.Тож на кермувальника склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.Далі рішення у цій справі — за судом!