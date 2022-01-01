Російські окупанти настільки озвіріли, що їх почали боятися навіть власні дружини, – СБУ





Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яка є в розпорядженні



На ній п’яний окупант, який зараз «стоїть» на Херсонщині, розповідає дружині про звірства над цивільним населенням України. І цим дуже її лякає.



«Я могу взять человека и в голову «бам»… с пулемета, Калашникова, с ПКМа… сто человек прошить, да. Голову оторвать! Ты что в это не веришь? Настя, я долбо*бом стал, я вообще еб*нутый стал».



Його жінка стурбовано запитує, як вони зможуть продовжити жити разом, але загарбник цим не дуже переймається:



«Когда были гражданские, я гражданских в окопы кидал. Всем по голове стрелял, убивал их. Они плакали, умоляли меня – я их все равно стрелял. Настя, ты на меня не смотри, то, что я у тебя такой «добрый». Я у тебя, какой есть, я приеду таким, какой я есть».



"Дуже сподіваємося, що «такой, как есть» стане добривом для української землі. А як ні, то його контакти, особисті дані і зізнання у злочинах уже є розпорядженні СБУ! І він сповна відповість за свої дії перед міжнародним судом!" - зазначають в СБУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жінки рашистів із жахом очікують повернення чоловіків додому, бо звірства, які вони чинять на нашій землі, змінили психіку ворожих солдат.Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яка є в розпорядженні СБУ На ній п’яний окупант, який зараз «стоїть» на Херсонщині, розповідає дружині про звірства над цивільним населенням України. І цим дуже її лякає.«Я могу взять человека и в голову «бам»… с пулемета, Калашникова, с ПКМа… сто человек прошить, да. Голову оторвать! Ты что в это не веришь? Настя, я долбо*бом стал, я вообще еб*нутый стал».Його жінка стурбовано запитує, як вони зможуть продовжити жити разом, але загарбник цим не дуже переймається:«Когда были гражданские, я гражданских в окопы кидал. Всем по голове стрелял, убивал их. Они плакали, умоляли меня – я их все равно стрелял. Настя, ты на меня не смотри, то, что я у тебя такой «добрый». Я у тебя, какой есть, я приеду таким, какой я есть»."Дуже сподіваємося, що «такой, как есть» стане добривом для української землі. А як ні, то його контакти, особисті дані і зізнання у злочинах уже є розпорядженні СБУ! І він сповна відповість за свої дії перед міжнародним судом!" - зазначають в СБУ.

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