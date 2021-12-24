У Луцьку створили робочу групу з перейменування вулиць

Міський головапідписав розпорядження про створення робочої групи з питань перейменування та найменування назв вулиць та майданів Луцької міської територіальної громади.Про це повідомляють у Луцькраді.До складу групи увійшли:- заступник директора департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами, начальник управління містобудування та архітектури, голова робочої групи;- начальник відділу охорони культурної спадщини, заступник голови робочої групи;- головний спеціаліст Служби містобудівного кадастру та моніторингу департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами, секретар робочої групи;- декан географічного факультету, доктор економічних наук, професор Волинського національного університету імені Лесі Українки (за згодою);- головний спеціаліст з регіональних питань у Волинській області Українського інституту національної пам’яті (за згодою);- директор Волинського краєзнавчого музею (за згодою);- начальник відділу зберігання документів Національного архівного фонду Державного архіву Волинської області (за згодою);- репортерка, журналістка інтернет-видання «Перший» (за згодою);- заступник начальника відділу економічного аналізу підприємств житлово-комунальної сфери департаменту житлово-комунального господарства міської ради;- доцент кафедри політології та державного управління, кандидат історичних наук Волинського національного університету імені Лесі Українки (за згодою);- директор юридичного департаменту міської ради.Робоча група має надавати комісії з питань впорядкування назв вулиць пропозиції для перейменування та найменування назв вулиць та майданів Луцької міської територіальної громади.Також згідно з цим документом втратило чинність розпорядження міського голови від 21.04.2016 № 202 «Про робочу групу з перейменування та найменування назв вулиць та майданів міста Луцька».