У Луцьку створили робочу групу з перейменування вулиць
Сьогодні, 12:50
Міський голова Ігор Поліщук підписав розпорядження про створення робочої групи з питань перейменування та найменування назв вулиць та майданів Луцької міської територіальної громади.
Про це повідомляють у Луцькраді.
До складу групи увійшли:
- Маруняк Андрій Ярославович - заступник директора департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами, начальник управління містобудування та архітектури, голова робочої групи;
- Котис Олександр Михайлович - начальник відділу охорони культурної спадщини, заступник голови робочої групи;
- Гаврилюк Любов Олексіївна - головний спеціаліст Служби містобудівного кадастру та моніторингу департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами, секретар робочої групи;
- Барський Юрій Миколайович - декан географічного факультету, доктор економічних наук, професор Волинського національного університету імені Лесі Українки (за згодою);
- Бондарук Леся Володимирівна - головний спеціаліст з регіональних питань у Волинській області Українського інституту національної пам’яті (за згодою);
- Важатко Оксана Георгіївна - директор Волинського краєзнавчого музею (за згодою);
- Гурська Антоніна Вікторівна - начальник відділу зберігання документів Національного архівного фонду Державного архіву Волинської області (за згодою);
- Лівіцька Олена Вікторівна - репортерка, журналістка інтернет-видання «Перший» (за згодою);
- Музика Світлана Володимирівна - заступник начальника відділу економічного аналізу підприємств житлово-комунальної сфери департаменту житлово-комунального господарства міської ради;
- Панишко Галина Тарасівна - доцент кафедри політології та державного управління, кандидат історичних наук Волинського національного університету імені Лесі Українки (за згодою);
- Юрченко Наталія Миколаївна - директор юридичного департаменту міської ради.
Робоча група має надавати комісії з питань впорядкування назв вулиць пропозиції для перейменування та найменування назв вулиць та майданів Луцької міської територіальної громади.
Також згідно з цим документом втратило чинність розпорядження міського голови від 21.04.2016 № 202 «Про робочу групу з перейменування та найменування назв вулиць та майданів міста Луцька».
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Про це повідомляють у Луцькраді.
До складу групи увійшли:
- Маруняк Андрій Ярославович - заступник директора департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами, начальник управління містобудування та архітектури, голова робочої групи;
- Котис Олександр Михайлович - начальник відділу охорони культурної спадщини, заступник голови робочої групи;
- Гаврилюк Любов Олексіївна - головний спеціаліст Служби містобудівного кадастру та моніторингу департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами, секретар робочої групи;
- Барський Юрій Миколайович - декан географічного факультету, доктор економічних наук, професор Волинського національного університету імені Лесі Українки (за згодою);
- Бондарук Леся Володимирівна - головний спеціаліст з регіональних питань у Волинській області Українського інституту національної пам’яті (за згодою);
- Важатко Оксана Георгіївна - директор Волинського краєзнавчого музею (за згодою);
- Гурська Антоніна Вікторівна - начальник відділу зберігання документів Національного архівного фонду Державного архіву Волинської області (за згодою);
- Лівіцька Олена Вікторівна - репортерка, журналістка інтернет-видання «Перший» (за згодою);
- Музика Світлана Володимирівна - заступник начальника відділу економічного аналізу підприємств житлово-комунальної сфери департаменту житлово-комунального господарства міської ради;
- Панишко Галина Тарасівна - доцент кафедри політології та державного управління, кандидат історичних наук Волинського національного університету імені Лесі Українки (за згодою);
- Юрченко Наталія Миколаївна - директор юридичного департаменту міської ради.
Робоча група має надавати комісії з питань впорядкування назв вулиць пропозиції для перейменування та найменування назв вулиць та майданів Луцької міської територіальної громади.
Також згідно з цим документом втратило чинність розпорядження міського голови від 21.04.2016 № 202 «Про робочу групу з перейменування та найменування назв вулиць та майданів міста Луцька».
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Коментарі 1
Ще сім років тому при реєстрації паспортних даних в Європі запитували що ваш бувший комуніст і досі ваш вождь і вулицю при житті назвали. Сором. Маємо власних реальних героїв а не слизняків.
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