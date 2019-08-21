У волинському ліцеї збирають вироби для ярмарку в Італії

У волинському ліцеї збирають вироби, які згодом виставлять на продаж на ярмарку в Італії.Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.Українська діаспора в італійському місті Вентуріна організовує благодійний ярмарок. Виручені кошти будуть спрямовані на потреби ЗСУ. Волонтерка з Нововолинськазакликає місцевих майстрів і майстринь долучитися.Збір виробів триває в Нововолинському ліцеї №1 на першому поверсі біля місця чергового вчителя. Це можуть бути ляльки-мотанки, віночки, прикраси, вишиванки чи будь-які традиційні українські вироби. Залишайте свої вироби з поміткою «для Шуєвої Н. І. на благодійний ярмарок”. Інформацію про автора виробу можна надіслати в особисті повідомлення пані Наталії.