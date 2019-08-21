У волинському ліцеї збирають вироби для ярмарку в Італії

У волинському ліцеї збирають вироби для ярмарку в Італії
У волинському ліцеї збирають вироби, які згодом виставлять на продаж на ярмарку в Італії.

Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.

Українська діаспора в італійському місті Вентуріна організовує благодійний ярмарок. Виручені кошти будуть спрямовані на потреби ЗСУ. Волонтерка з Нововолинська Наталія Шуєва закликає місцевих майстрів і майстринь долучитися.

Збір виробів триває в Нововолинському ліцеї №1 на першому поверсі біля місця чергового вчителя. Це можуть бути ляльки-мотанки, віночки, прикраси, вишиванки чи будь-які традиційні українські вироби. Залишайте свої вироби з поміткою «для Шуєвої Н. І. на благодійний ярмарок”. Інформацію про автора виробу можна надіслати в особисті повідомлення пані Наталії.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, ярмарок
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