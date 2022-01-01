Чого цьогоріч найбільше сіють на Волині
Сьогодні, 17:47
Весняна посівна кампанія в області – на фінішній прямій. Цього року аграрії Волині менше сіють технічних культур, основна ставка – на ярі зернові.
Про це розповів голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
В області уже завершили посів ранніх ярих зернових культур, цукрових буряків, ярого ріпаку та соняшнику.
Зокрема ярої пшениці засіяно 16,1 тис. га, ячменю – 26 тис. га, вівса – 38,6 тис. га, цукрових буряків – 9 тис. га, ярого ріпаку – 2 тис. га, соняшнику – 36,4 тис. га.
Наразі триває посів кукурудзи, сої, овочевих культур та садіння картоплі. Зокрема станом на сьогодні:
- кукурудзу посіяно на площі близько 58 тис.га, що становить 97% від запланованого,
- сою на площі 33 тис.га – 91%,
- овочеві культури 8,3 тис.га – 65%,
- картоплю посаджено на площі 70 тис.га – понад 86% до намірів.
Також окремі господарства розпочали посів гречки та проса. Гречкою планують засіяти 2 тис. га поля, а просом – 1,1 тис. га.
Зазначають, що поточного року в області озимих культур посіяли на рівні минулого року – 227,9 тис.га. З них озимих зернових – 176,8 тис.га, а озимого ріпаку – 47,9 тис.га.
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Про це розповів голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
В області уже завершили посів ранніх ярих зернових культур, цукрових буряків, ярого ріпаку та соняшнику.
Зокрема ярої пшениці засіяно 16,1 тис. га, ячменю – 26 тис. га, вівса – 38,6 тис. га, цукрових буряків – 9 тис. га, ярого ріпаку – 2 тис. га, соняшнику – 36,4 тис. га.
Наразі триває посів кукурудзи, сої, овочевих культур та садіння картоплі. Зокрема станом на сьогодні:
- кукурудзу посіяно на площі близько 58 тис.га, що становить 97% від запланованого,
- сою на площі 33 тис.га – 91%,
- овочеві культури 8,3 тис.га – 65%,
- картоплю посаджено на площі 70 тис.га – понад 86% до намірів.
Також окремі господарства розпочали посів гречки та проса. Гречкою планують засіяти 2 тис. га поля, а просом – 1,1 тис. га.
Зазначають, що поточного року в області озимих культур посіяли на рівні минулого року – 227,9 тис.га. З них озимих зернових – 176,8 тис.га, а озимого ріпаку – 47,9 тис.га.
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