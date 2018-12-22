Вантажні залізничні перевезення через Волинську митницю: є домовленості з Польщею

Вантажні залізничні перевезення через Волинську митницю: є домовленості з Польщею
З початку повномасштабного російського вторгнення обсяги вантажних залізничних перевезень у зоні діяльності Волинської митниці зросли вдвічі.

Про це інформують на сторінці митниці.

Зазначають, що ця тенденція тільки посилюється. Зокрема, якщо у лютому в середньому за добу оформлялось 644 вагони в обох напрямках, травневий фактичний показник пропущених за добу вагонів досяг значення у 1320 одиниць.

Порівняно з минулим роком, обсяг вантажних перевезень через пункти пропуску для залізничного сполучення, розташованих у Волинській області, збільшився на 58%. У структурі експортованих товарів суттєво, з 12 до 21 відсотка, виросла частка сільськогосподарської продукції: соняшникова олія та насіння, соєві боби, кукурудза тощо.

До слова, Україна та Польща домовились про покращення логістичних можливостей на кордоні і створення спільного підприємства для активізації залізничних перевезень.

«В умовах блокади українських портів Польща стала стратегічно важливим партнером України в питанні експорту української агропромислової продукції та перевезення необхідної військової та гуманітарної допомоги з-за кордону. Саме тому нам вкрай важливо позбутися зайвої бюрократії та інфраструктурних перепон, які знижують швидкість та якість логістики.

Ми вже домовилися про створення спільного підприємства для активізації залізничних перевезень. Наразі досягли значного прогресу в лібералізації автомобільних перевезень, зокрема вдячний польським колегам за скасування дозволів для автоперевізників на транспортування в Україну палива.

Продовжуємо також спільно працювати над посиленням транспортної ізоляції росії та білорусі. У нас є спільне розуміння того, що таким чином рф втратить фінансові ресурси для продовження війни» — заявив міністр інфраструктури України Александр Кубраков.

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Теги: Волинь, митниця, вантажні перевезення, Польща
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