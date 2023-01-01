Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 3–5 лютого

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 3–5 лютого
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка традиційно анонсує цікаві вистави. Квитки купують миттєво, тож, аби наші читачі та читачки встигли обрати найкращі місця, розповідаємо про них першими.

У п'ятницю, 3 лютого, на камерній сцені – відома драма на новий лад «Не шукайте щастя, бо я його украв» (інсценізація Ольги Оноприюк та Андрія Білоуса за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя») у постановці Ольги Оноприюк.

Початок – о 18:00.

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 3–5 лютого


У суботу, 4 лютого, на великій сцені – красива українська класика – «Безталанна» Івана Карпенка-Карого у режисурі народного артиста України, лауреата Національної премії імені Шевченка Федора Стригуна.

Початок – о 17:00.

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 3–5 лютого


У неділю, 5 лютого, глядачів зачарує стильний мюзикл на дві дії «Життя в кредит (Едіт Піаф)» Юрія Рибчинського, музика Вікторії Васалатій у постановці заслуженого діяча мистецтв України Михайла Ілляшенка.

Початок – о 17:00.

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 3–5 лютого


Потішать яскравими образами та чудовою музикою у театрі і маленьких глядачів. На них чекає дитяча комічна опера на дві дії «Коза-дереза» Миколи Лисенка у постановці Павла Гарбуза.

Коли: 5 лютого, о 12:00.

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 3–5 лютого


Купуйте квитки заздалегідь і створюйте незабутнє свято собі та близьким разом із театром!

Щодо квитків телефонуйте за номером:

0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).

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Теги: «Театральний анонс», театр, вистави Луцьк, варте уваги
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