Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 3–5 лютого

Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка традиційно анонсує цікаві вистави. Квитки купують миттєво, тож, аби наші читачі та читачки встигли обрати найкращі місця, розповідаємо про них першими.У п'ятницю,, на камерній сцені – відома драма на новий лад(інсценізаціятаза п'єсою Івана Франка «Украдене щастя») у постановці Ольги Оноприюк.Початок –У суботу,, на великій сцені – красива українська класика –Івана Карпенка-Карого у режисурі народного артиста України, лауреата Національної премії імені ШевченкаПочаток –У неділю,, глядачів зачарує стильний мюзикл на дві дії, музикау постановці заслуженого діяча мистецтв УкраїниПочаток –Потішать яскравими образами та чудовою музикою у театрі і маленьких глядачів. На них чекає дитяча комічна опера на дві діїМиколи Лисенка у постановці5 лютого, о 12:00.Купуйте квитки заздалегідь і створюйте незабутнє свято собі та близьким разом із театром!