«Чистий Луцьк» почав приймати відпрацьовані електронні сигарети





Як розповів Павло Березюк, на основі акумуляторів від одноразових спалених електронних цигарок волонтери виготовляють павербанки, окопні ліхтарики та інші речі, необхідні для військових.



З його слів, наразі є потреба у великій кількості відпрацьованих електронних сигарет, тому лучан просять привозити їх у "Чистий Луцьк", що на вулиці Трункіна, 7 (мікрорайон Дубнівський).



Довідково: Центр управління відходами — це соціальний проєкт, реалізований за кошти комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс". Принести відпрацьовані електронні сигарети та інші види відходів можна щоденно з 7:00 до 20:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Центрі управління відходами "Чистий Луцьк" розмістили контейнер для збору відпрацьованих електронних сигарет. Усе зібране передаватимуть волонтерам із Ківерців.Як розповів Суспільному фахівець зі зв'язків з громадськістю центру, на основі акумуляторів від одноразових спалених електронних цигарок волонтери виготовляють павербанки, окопні ліхтарики та інші речі, необхідні для військових.З його слів, наразі є потреба у великій кількості відпрацьованих електронних сигарет, тому лучан просять привозити їх у "Чистий Луцьк", що на вулиці Трункіна, 7 (мікрорайон Дубнівський).Центр управління відходами — це соціальний проєкт, реалізований за кошти комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс". Принести відпрацьовані електронні сигарети та інші види відходів можна щоденно з 7:00 до 20:00.

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