«Чистий Луцьк» почав приймати відпрацьовані електронні сигарети

«Чистий Луцьк» почав приймати відпрацьовані електронні сигарети
У Центрі управління відходами "Чистий Луцьк" розмістили контейнер для збору відпрацьованих електронних сигарет. Усе зібране передаватимуть волонтерам із Ківерців.

Як розповів Суспільному фахівець зі зв'язків з громадськістю центру Павло Березюк, на основі акумуляторів від одноразових спалених електронних цигарок волонтери виготовляють павербанки, окопні ліхтарики та інші речі, необхідні для військових.

З його слів, наразі є потреба у великій кількості відпрацьованих електронних сигарет, тому лучан просять привозити їх у "Чистий Луцьк", що на вулиці Трункіна, 7 (мікрорайон Дубнівський).

Довідково: Центр управління відходами — це соціальний проєкт, реалізований за кошти комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс". Принести відпрацьовані електронні сигарети та інші види відходів можна щоденно з 7:00 до 20:00.

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Теги: Чистий Луцьк, електронні сигарети
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