На території України воюють 462 тисячі російських окупантів, – розвідка





Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, інформує



Він також зазначив, що на території України перебувають 35 тисяч бійців "Росгвардії", які забезпечують окупаційний режим на захоплених територіях. Крім того, росія залучила до війни проти України авіацію і Чорноморський флот.



Як зазначив Скібіцький, укомплектованість ворожих підрозділів зберігається на рівні 92-95%.



"Були моменти, коли укомплектованість знижувалася до 89-90%, але продовженням мобілізації їм вдається підтримувати саме на такому рівні 92-95% це угруповання", – пояснив він.



Скібіцький додав, що це дає військам рф змогу проводити ротації, відводити на відновлення частини, які втратили боєздатність, а також уникати нової хвилі мобілізації.



Нагадаємо, що генерал-майор, заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив, що рф не має спроможностей проводити стратегічні сухопутні наступальні операції проти інших країн.

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