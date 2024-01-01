Попри обстріли та небезпеку, волинянин працює водієм «швидкої» у Херсоні

Степан Макарович, попри обстріли та небезпеку, працює водієм швидкої допомоги у Херсоні. Він каже, що родом із Волині, проте у Херсоні живе майже 50 років, а тому нікуди їхати з міста не планує.



Про це він Наталії Нагорній.



Степан Макарович 18 років працює на швидкій



Степан Макарович родом із Волині, всередині 70-х років ХХ століття він переїхав до Херсона та оселився тут. Водієм швидкої чоловік працює уже 18 років.



"Жити можна, але не дають росіяни жити. У мене квартира на 8 поверсі з видом на Дніпро. Раніше радів, що на південь - сонечко, тепло. А тепер - краще було б якби з іншого боку була", - каже чоловік.



Онук жителя Херсона захищає Україну на фронті



Онук Степана Макаровича - Максим - захищає Україну під Бахмутом. Лише після 1 року та 3 місяців служби на "нулі" йому дали відпустку. Дідусь пишається своїм онуком, але зазначає, що захисникам на фронті зараз складно.



"У мене онук рік та 3 місяці під Бахмутом. Ніякої ротації у нього немає. Бригади виводять. Він був в одній бригаді, її вивели на ротацію, а його батальйон залишився. Набридла війна", - каже Степан Макарович.



Степан Макарович розповідає, що він більше не боїться звуків вибухів та додає, що "бахкає" тоді, коли диван починає труситись, а інших випадках - це не страшно.



"У Херсоні раніше всюди було добре жити. А тепер найгірше в Антонівці та Кіндійці. А тут ми живемо, як у Бога за пазухою. У нас є лікар, то в нього 4 дні тому був "приліт" по будинку. Він у приватному будинку живе. Моя родина у Києві, я тут сам", - каже він.



Водій швидкої каже, що він вважає, що 2024 року війна не закінчиться. На його думку, вона триватиме, поки живий диктатор путін. У Степана Макаровича є мрія - смерть диктатора та розпад росії на дрібні утворення, щоб Кремль більше ніколи не загрожував іншим державам.



"От я так хочу. Саме так хочу", - каже водій швидкої з Херсона.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! , попри обстріли та небезпеку, працює водієм швидкої допомоги у Херсоні. Він каже, що родом із Волині, проте у Херсоні живе майже 50 років, а тому нікуди їхати з міста не планує.Про це він розповів в інтерв'ю кореспондентці ТСНСтепан Макарович родом із Волині, всередині 70-х років ХХ століття він переїхав до Херсона та оселився тут. Водієм швидкої чоловік працює уже 18 років."Жити можна, але не дають росіяни жити. У мене квартира на 8 поверсі з видом на Дніпро. Раніше радів, що на південь - сонечко, тепло. А тепер - краще було б якби з іншого боку була", - каже чоловік.Онук Степана Макаровича -- захищає Україну під Бахмутом. Лише після 1 року та 3 місяців служби на "нулі" йому дали відпустку. Дідусь пишається своїм онуком, але зазначає, що захисникам на фронті зараз складно."У мене онук рік та 3 місяці під Бахмутом. Ніякої ротації у нього немає. Бригади виводять. Він був в одній бригаді, її вивели на ротацію, а його батальйон залишився. Набридла війна", - каже Степан Макарович.Степан Макарович розповідає, що він більше не боїться звуків вибухів та додає, що "бахкає" тоді, коли диван починає труситись, а інших випадках - це не страшно."У Херсоні раніше всюди було добре жити. А тепер найгірше в Антонівці та Кіндійці. А тут ми живемо, як у Бога за пазухою. У нас є лікар, то в нього 4 дні тому був "приліт" по будинку. Він у приватному будинку живе. Моя родина у Києві, я тут сам", - каже він.Водій швидкої каже, що він вважає, що 2024 року війна не закінчиться. На його думку, вона триватиме, поки живий диктатор. У Степана Макаровича є мрія - смерть диктатора та розпад росії на дрібні утворення, щоб Кремль більше ніколи не загрожував іншим державам."От я так хочу. Саме так хочу", - каже водій швидкої з Херсона.

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