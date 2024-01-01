На Волині заблокували «Ягодин» для польських фур

На Волині заблокували «Ягодин» для польських фур
Українські перевізники сьогодні, 15 лютого, розпочали акцію протесту на «Ягодині», заблокувавши пункт пропуску для польських фур.

Про це повідомляє Суспільне.

Сьогодні, 15 лютого, біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" розпочалася мирна акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів.

На кордон колоною приїхали 15 вантажівок українських перевізників і орієнтовно 20 легкових авто.
На Волині заблокували «Ягодин» для польських фур

На Ягодині акція протесту стартувала орієнтовно об 11:00. На місці проведення акції чергують правоохоронці. На вантажівках водії розмістили плакати із написами українською, польською і англійською мовами.
На Волині заблокували «Ягодин» для польських фур

Українські перевізники і водії, які долучилися до акції протесту, планують зупиняти й перешкоджати руху Україною водіям польських вантажівок, які об'їжджають на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" загальну чергу.
На Волині заблокували «Ягодин» для польських фур

Як довго триватиме акція наразі не відомо. Попередньо українські перевізники планують перебувати на кордоні до 10 березня.

У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.
Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.

Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.

12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".

Станом на ранок 14 лютого у п’яти заблокованих польськими фермерами пунктах пропуску на кордоні із Польщею перебуває 1300 вантажівок, які очікують на перетин кордону у бік України. Найбільше вантажівок навпроти ПП "Ягодин" та "Рава-Руська".

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Теги: кордон, Волинь
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