На Волині викрили злочинне угруповання з наркотиками на мільйон гривень

На Волині поліцейські викрили злочинне угруповання з наркотиками на мільйон гривень.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Організував діяльність раніше судимий 48-річний житель м. Ковель та залучив до «бізнесу» шістьох спільників з числа раніше судимих та тих, хто відбуває покарання.Спеціалізувалась група на продажі канабісу, амфетаміну, субутексу та солей «Альфа-PVP».Так, організатора та так званого “таксиста” було затримано під час перевезення наркотиків з м. Івано-Франківськ до Волинської області.Частину наркотиків організатор замовляв у постачальників, а наприклад канабіс, мав вирощувати його 43-річний спільник. Фігурант за допомогою «кустарного обладнання» – засобами підігріву, освітлення, провітрювання та підживлення ґрунту налагодив поетапний процес незаконного посіву, вирощування та збору рослин «коноплі» та подальшого виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу».Інший учасник злочинної групи працюючи таксистом здійснював доставку наркотиків клієнтам. Частина заборонених речовин реалізовувалась на території виправної колонії силами двох осіб, які відбувають покарання.13 лютого оперативники спільно з колегами-правоохоронцями припинили протиправну діяльність фігурантів. Так, організатора та так званого “таксиста” було затримано під час перевезення наркотиків з м. Івано-Франківськ до Волинської області з метою спроби збуту великої партії психотропу «субутекс». У ході обшуку автомобіля було вилучено 100 блістерів з наркотичним засобом та 20 тисяч гривень.Загалом у ході слідчих заходів було вилучено наркотичних засобів загальною вартістю майже 1 млн грн, чорнові записи та два автомобілі якими перевозились наркотики.Наразі затримано організатора та трьох спільників. Усім фігурантам справи - сімом особам - планується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.Слідство триває.