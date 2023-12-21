Держгеокадастр незаконно віддав у приватні руки ліс під Ковелем
Сьогодні, 18:21
На Волині прокуратура втрутилась у ситуацію із незаконною передачею в приватну власність лісових земель вартістю 46 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Старовижівський районний суд задоволив позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної військової адміністрації про витребування у власність держави із незаконного володіння громадянина земельних ділянок лісового фонду вартістю 46 мільйонів гривень.
Прокурори з’ясували, що землі державної власності, які перебували у користуванні Державного підприємства «Ковельське лісове господарство», наказом Головного управління Держгеокадастру у Волинській області були неправомірно передані у приватну власність.
У суді прокурори домоглися витребування земельних ділянок у власність держави.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Старовижівський районний суд задоволив позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної військової адміністрації про витребування у власність держави із незаконного володіння громадянина земельних ділянок лісового фонду вартістю 46 мільйонів гривень.
Прокурори з’ясували, що землі державної власності, які перебували у користуванні Державного підприємства «Ковельське лісове господарство», наказом Головного управління Держгеокадастру у Волинській області були неправомірно передані у приватну власність.
У суді прокурори домоглися витребування земельних ділянок у власність держави.
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