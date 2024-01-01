У Харкові 18-річний хакер коригував обстріли по місту та готував кібератаки





Про це



За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури 18-річному громадянину повідомлено про підозру у поширенні інформації про розташування Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).



За даними слідства, харківʼянин, який є спеціалістом в IT-сфері, добровільно розпочав співпрацю з представником фсб рф через Telegram.



За завданням російського куратора підозрюваний приховано фіксував об’єкти, де, на його думку, могли перебувати українські військові та техніка у Харкові. Отримані відомості він надсилав через месенджер у вигляді скріншотів електронних карт з координатами цілей. Після передачі даних збройні сили рф завдавали ракетні удари по житлових кварталах Харкова, де не було жодного українського військовослужбовця.



Крім того, представник фсб рф надав харківʼянину завдання здійснити кібератаки на сайти держпідприємств та органів влади України.



Проте хакер не встиг це виконати. Його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.



Під час обшуку за місцем проживання харківʼянина вилучено мобільні телефони, ноутбук та флеш-носії, які він використовував у підривній діяльності проти України.



За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Затримали харківʼянина, який коригував обстріли по Харкову та готував кібератаки на сайти українських органів влади.Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури 18-річному громадянину повідомлено про підозру у поширенні інформації про розташування Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).За даними слідства, харківʼянин, який є спеціалістом в IT-сфері, добровільно розпочав співпрацю з представником фсб рф через Telegram.За завданням російського куратора підозрюваний приховано фіксував об’єкти, де, на його думку, могли перебувати українські військові та техніка у Харкові. Отримані відомості він надсилав через месенджер у вигляді скріншотів електронних карт з координатами цілей. Після передачі даних збройні сили рф завдавали ракетні удари по житлових кварталах Харкова, де не було жодного українського військовослужбовця.Крім того, представник фсб рф надав харківʼянину завдання здійснити кібератаки на сайти держпідприємств та органів влади України.Проте хакер не встиг це виконати. Його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.Під час обшуку за місцем проживання харківʼянина вилучено мобільні телефони, ноутбук та флеш-носії, які він використовував у підривній діяльності проти України.За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію