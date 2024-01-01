Авто притисло до паркану: деталі аварії, у якій загинув голова громадської ради на Волині

Авто притисло до паркану: деталі аварії, у якій загинув голова громадської ради на Волині
25 січня близько 6 години ранку у селі Заріччя Володимирського району трапилась ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі Володимирського районного відділу поліції.

Внаслідок нещасного випадку, а саме наїзду мікроавтобусом, помер 41-річний мешканець району.

Деталі трагічного випадку з’ясовують слідчі Володимирського РВП.

Попередньо відомо, що потерпілий завів транспортний засіб для прогрівання, вийшов з нього, тим часом автомобіль самостійно почав рух заднім ходом на слизькій дорозі і притис чоловіка до паркану. Інцидент зафіксувала камера спостереження.

За цим фактом буде відкрито кримінальне провадження, під час якого встановлять усі інші деталі.

Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у Володимирській РВА, загиблим є голова громадської ради при Володимирській районній державній адміністрації Максим Клим’юк.

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Теги: Володиммр, Климюк, ДТП
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