Авто притисло до паркану: деталі аварії, у якій загинув голова громадської ради на Волині

25 січня близько 6 години ранкуП.Про це повідомили у пресслужбі Володимирського районного відділу поліції.Внаслідок нещасного випадку, а саме наїзду мікроавтобусом, помер 41-річний мешканець району.Деталі трагічного випадку з’ясовують слідчі Володимирського РВП.Попередньо відомо, що потерпілий завів транспортний засіб для прогрівання, вийшов з нього, тим часом автомобіль самостійно почав рух заднім ходом на слизькій дорозі і притис чоловіка до паркану. Інцидент зафіксувала камера спостереження.За цим фактом буде відкрито кримінальне провадження, під час якого встановлять усі інші деталі.Як повідомилиу Володимирській РВА, загиблим є голова громадської ради при Володимирській районній державній адміністрації