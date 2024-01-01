Авто притисло до паркану: деталі аварії, у якій загинув голова громадської ради на Волині
Сьогодні, 10:40
25 січня близько 6 години ранку у селі Заріччя Володимирського району трапилась ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі Володимирського районного відділу поліції.
Внаслідок нещасного випадку, а саме наїзду мікроавтобусом, помер 41-річний мешканець району.
Деталі трагічного випадку з’ясовують слідчі Володимирського РВП.
Попередньо відомо, що потерпілий завів транспортний засіб для прогрівання, вийшов з нього, тим часом автомобіль самостійно почав рух заднім ходом на слизькій дорозі і притис чоловіка до паркану. Інцидент зафіксувала камера спостереження.
За цим фактом буде відкрито кримінальне провадження, під час якого встановлять усі інші деталі.
Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у Володимирській РВА, загиблим є голова громадської ради при Володимирській районній державній адміністрації Максим Клим’юк.
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Про це повідомили у пресслужбі Володимирського районного відділу поліції.
Внаслідок нещасного випадку, а саме наїзду мікроавтобусом, помер 41-річний мешканець району.
Деталі трагічного випадку з’ясовують слідчі Володимирського РВП.
Попередньо відомо, що потерпілий завів транспортний засіб для прогрівання, вийшов з нього, тим часом автомобіль самостійно почав рух заднім ходом на слизькій дорозі і притис чоловіка до паркану. Інцидент зафіксувала камера спостереження.
За цим фактом буде відкрито кримінальне провадження, під час якого встановлять усі інші деталі.
Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у Володимирській РВА, загиблим є голова громадської ради при Володимирській районній державній адміністрації Максим Клим’юк.
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