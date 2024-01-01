Захисники майже 1000 окупантів ліквідували за добу
Сьогодні, 10:00
Захисники майже 1000 окупантів ліквідували за добу.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 379610 (+950) осіб,
– танків ‒ 6257 (+30) од,
– бойових броньованих машин ‒ 11621 (+42) од,
– артилерійських систем – 9067 (+59) од,
– РСЗВ – 972 (+1) од,
– засоби ППО ‒ 660 (+1) од,
– літаків – 331 (+0) од,
– гелікоптерів s – 324 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7033 (+35),
– крилаті ракети ‒ 1844 (+2),
– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
– підводні човни - 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 12044 (+39) од,
– спеціальна техніка /‒ 1420 (+4).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 379610 (+950) осіб,
– танків ‒ 6257 (+30) од,
– бойових броньованих машин ‒ 11621 (+42) од,
– артилерійських систем – 9067 (+59) од,
– РСЗВ – 972 (+1) од,
– засоби ППО ‒ 660 (+1) од,
– літаків – 331 (+0) од,
– гелікоптерів s – 324 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7033 (+35),
– крилаті ракети ‒ 1844 (+2),
– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
– підводні човни - 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 12044 (+39) од,
– спеціальна техніка /‒ 1420 (+4).
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