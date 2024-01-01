Захисники майже 1000 окупантів ліквідували за добу

Захисники майже 1000 окупантів ліквідували за добу
Захисники майже 1000 окупантів ліквідували за добу.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.24 орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько 379610 (+950) осіб,

– танків ‒ 6257 (+30) од,

– бойових броньованих машин ‒ 11621 (+42) од,

– артилерійських систем – 9067 (+59) од,

– РСЗВ – 972 (+1) од,

– засоби ППО ‒ 660 (+1) од,

– літаків – 331 (+0) од,

– гелікоптерів s – 324 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7033 (+35),

– крилаті ракети ‒ 1844 (+2),

– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

– підводні човни - 1 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 12044 (+39) од,

– спеціальна техніка /‒ 1420 (+4).

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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