Захисники майже 1000 окупантів ліквідували за добу





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.24 орієнтовно склали:



– особового складу ‒ близько 379610 (+950) осіб,



– танків ‒ 6257 (+30) од,



– бойових броньованих машин ‒ 11621 (+42) од,



– артилерійських систем – 9067 (+59) од,



– РСЗВ – 972 (+1) од,



– засоби ППО ‒ 660 (+1) од,



– літаків – 331 (+0) од,



– гелікоптерів s – 324 (+0) од,



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7033 (+35),



– крилаті ракети ‒ 1844 (+2),



– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,



– підводні човни - 1 (+0) од,



– автомобільної техніки та автоцистерн – 12044 (+39) од,



– спеціальна техніка /‒ 1420 (+4).

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