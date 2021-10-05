У місті на Волині більше 20-ти квартир залишились без газу

У місті на Волині більше 20-ти квартир залишились без газу
У місті Горохів Луцького району невідома особа перекрила засувку на газопроводі-вводі багатоквартирного будинку і залишила без газопостачання 22 квартири.

Про це повідомили у Волинській філії "Газмережі".

Інцидент стався 24 січня на вул. Львівській, о 18:54 год. На номер екстреної служби 104 надійшов дзвінок від мешканки однієї з квартир будинку про те, що в її помешканні відсутнє газопостачання.

Після обстеження мережі бригада аварійно-диспетчерської служби, що виїхала за викликом споживача, встановила факт несанкціонованого перекриття невідомою особою крану на вводі в будинок.

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Теги: Волинь, Горохів, газ
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