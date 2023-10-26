В аварії загинув голова громадської ради на Волині Максим Клим'юк
Сьогодні, 09:33
У дорожньо-транспортній пригоді загинув голова громадської ради на Волині Максим Клим'юк.
Інформацію підтвердили у Володимирській РВА.
"Передчасно спочив голова громадської ради при Володимирській районній державній адміністрації Максим Клим’юк. Колектив районної державної адміністрації та депутатський корпус районної ради висловлюють щирі співчуття рідним і близьким покійного", - йдеться в повідомленні.
У Максима Клим'юка залишилася дружина та троє донечок.
Як стало відомо, Максим загинув у дорожньо-транспортній пригоді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Максима Клим'юка. Вічна пам'ять!
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Інформацію підтвердили у Володимирській РВА.
"Передчасно спочив голова громадської ради при Володимирській районній державній адміністрації Максим Клим’юк. Колектив районної державної адміністрації та депутатський корпус районної ради висловлюють щирі співчуття рідним і близьким покійного", - йдеться в повідомленні.
У Максима Клим'юка залишилася дружина та троє донечок.
Як стало відомо, Максим загинув у дорожньо-транспортній пригоді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Максима Клим'юка. Вічна пам'ять!
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