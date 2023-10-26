В аварії загинув голова громадської ради на Волині Максим Клим'юк

В аварії загинув голова громадської ради на Волині Максим Клим'юк
У дорожньо-транспортній пригоді загинув голова громадської ради на Волині Максим Клим'юк.

Інформацію підтвердили у Володимирській РВА.

"Передчасно спочив голова громадської ради при Володимирській районній державній адміністрації Максим Клим’юк. Колектив районної державної адміністрації та депутатський корпус районної ради висловлюють щирі співчуття рідним і близьким покійного", - йдеться в повідомленні.

У Максима Клим'юка залишилася дружина та троє донечок.

Як стало відомо, Максим загинув у дорожньо-транспортній пригоді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Максима Клим'юка. Вічна пам'ять!

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Теги: Володимир, Клим'юк, ДТП
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