Курс валют у Луцьку на 25 січня
Сьогодні, 09:18
25 січня готівковий курс долара становить 38.00, продають його за 38.50.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.60, а продають за 42.10.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.46, а продають за 9.64.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.60, а продають за 42.10.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.46, а продають за 9.64.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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