Курс валют у Луцьку на 25 січня

Курс валют у Луцьку на 25 січня
25 січня готівковий курс долара становить 38.00, продають його за 38.50.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.60, а продають за 42.10.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.46, а продають за 9.64.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волиняни відмовляються тримати корів та свиней: на скільки зменшилося поголів'я тварин минулоріч
Люди протестували проти дамби: чому підтоплює будинки в селах на Камінь-Каширщині
Гречаний хліб та відверта бесіда з монахом: ігумен Никодим розповів про чернече життя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В аварії загинув голова громадської ради на Волині Максим Клим'юк
Сьогодні, 09:33
Курс валют у Луцьку на 25 січня
Сьогодні, 09:18
На Херсонщині росія минулої доби здійснила сім безуспішних штурмів позицій українських військ, – Генштаб
Сьогодні, 09:03
Так ще не було: громада на Волині страждає від підтоплення. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
Велика Британія запропонувала Німеччині варіант передачі Україні ракет Taurus
Сьогодні, 07:31
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 24 січня Курс валют у Луцьку на 24 січня
24 січень, 09:17
Курс валют у Луцьку на 23 січня Курс валют у Луцьку на 23 січня
23 січень, 09:50
Курс валют у Луцьку на 22 січня Курс валют у Луцьку на 22 січня
22 січень, 09:05
Курс валют у Луцьку на 19 січня Курс валют у Луцьку на 19 січня
19 січень, 09:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В аварії загинув голова громадської ради на Волині Максим Клим'юк
Сьогодні, 09:33
 0
Курс валют у Луцьку на 25 січня
Сьогодні, 09:18
 0
На Херсонщині росія минулої доби здійснила сім безуспішних штурмів позицій українських військ, – Генштаб
Сьогодні, 09:03
 0
Так ще не було: громада на Волині страждає від підтоплення. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
 0
Велика Британія запропонувала Німеччині варіант передачі Україні ракет Taurus
Сьогодні, 07:31
 0
Медіа
відео
1/8