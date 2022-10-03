У Луцьку знову перевіряють інформацію про «замінування» шкіл
Сьогодні, 10:20
Навчальні заклади у Луцьку знову перевіряють через анонімні повідомлення про "замінування". Учнів низки шкіл евакували.
Станом на 09:00 відомо, що навчальний процес було призупинено у школах №17, №19, №21 та №18, повідомили кореспонденти Суспільного.
25 січня школи громади відновили очне навчання. До цього через хвилю "замінувань" діти три дні навчалися дистанційно.
Що відомо про серію "замінувань" у Луцьку
Анонімні повідомлення про масові "замінування" навчальних закладів у Луцьку почали надходити з 15 січня. У четвер, 18 січня, вибухотехніки перевірили п'ять шкіл. Жодне із повідомлень не підтвердилося.
Вже наступного дня через "мінування" 11 освітніх закладів на день скасували навчання у першу зміну. В суботу, 20 січня, вибухотехніки перевіряли ще сім шкіл.
З власних джерел Суспільному стало відомо, що листи про "замінування" надходить російською мовою на електронні адреси міської ради, поліції та СБУ.
Із 22 по 24 січня у зв'язку з хвилею анонімних повідомлень про "замінування" навчальних закладів, школи у Луцьку тимчасово працювали дистанційно.
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Станом на 09:00 відомо, що навчальний процес було призупинено у школах №17, №19, №21 та №18, повідомили кореспонденти Суспільного.
25 січня школи громади відновили очне навчання. До цього через хвилю "замінувань" діти три дні навчалися дистанційно.
Що відомо про серію "замінувань" у Луцьку
Анонімні повідомлення про масові "замінування" навчальних закладів у Луцьку почали надходити з 15 січня. У четвер, 18 січня, вибухотехніки перевірили п'ять шкіл. Жодне із повідомлень не підтвердилося.
Вже наступного дня через "мінування" 11 освітніх закладів на день скасували навчання у першу зміну. В суботу, 20 січня, вибухотехніки перевіряли ще сім шкіл.
З власних джерел Суспільному стало відомо, що листи про "замінування" надходить російською мовою на електронні адреси міської ради, поліції та СБУ.
Із 22 по 24 січня у зв'язку з хвилею анонімних повідомлень про "замінування" навчальних закладів, школи у Луцьку тимчасово працювали дистанційно.
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