Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Андрія Леця

Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Андрія Леця
Сьогодні, 25 січня, на Волині зустрінуть загиблого Героя Андрія Леця.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

"Сьогодні, 25 січня, о 16:00 кортеж з загиблим героєм Лець Андрієм Олександровичем виїжджає з вул.Стефаника м.Луцьк.

16.30 - молитва біля дубка.

Маршрут:

Пилипа Орлика - Київська -Шевченка - Незалежності - Літописна - Залізнична - Романа Шухевича - Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Володимирська - Тиверців - Шопена, до рідної домівки.

Завтра, 26 січня, о 11:00 формується колона і піша хода до храму Княгині Ольги.

Маршрут:

Шопена (від рідної домівки) - Тиверців - Княгині Ольги - Костюшко (до церкви).

Від церкви піша хода.

Маршрут:

Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Степана Бандери (біля лісового господарства сідаємо у транспорт і їдемо на кладовище).

Поховання героя відбудеться на Алеї Слави міського кладовища.

Просимо жителів громади гідно зустріти та віддати останню шану герою Лець Андрію, який мужньо боронив кордони нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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