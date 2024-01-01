Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Андрія Леця
Сьогодні, 10:50
Сьогодні, 25 січня, на Волині зустрінуть загиблого Героя Андрія Леця.
Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"Сьогодні, 25 січня, о 16:00 кортеж з загиблим героєм Лець Андрієм Олександровичем виїжджає з вул.Стефаника м.Луцьк.
16.30 - молитва біля дубка.
Маршрут:
Пилипа Орлика - Київська -Шевченка - Незалежності - Літописна - Залізнична - Романа Шухевича - Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Володимирська - Тиверців - Шопена, до рідної домівки.
Завтра, 26 січня, о 11:00 формується колона і піша хода до храму Княгині Ольги.
Маршрут:
Шопена (від рідної домівки) - Тиверців - Княгині Ольги - Костюшко (до церкви).
Від церкви піша хода.
Маршрут:
Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Степана Бандери (біля лісового господарства сідаємо у транспорт і їдемо на кладовище).
Поховання героя відбудеться на Алеї Слави міського кладовища.
Просимо жителів громади гідно зустріти та віддати останню шану герою Лець Андрію, який мужньо боронив кордони нашої держави", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"Сьогодні, 25 січня, о 16:00 кортеж з загиблим героєм Лець Андрієм Олександровичем виїжджає з вул.Стефаника м.Луцьк.
16.30 - молитва біля дубка.
Маршрут:
Пилипа Орлика - Київська -Шевченка - Незалежності - Літописна - Залізнична - Романа Шухевича - Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Володимирська - Тиверців - Шопена, до рідної домівки.
Завтра, 26 січня, о 11:00 формується колона і піша хода до храму Княгині Ольги.
Маршрут:
Шопена (від рідної домівки) - Тиверців - Княгині Ольги - Костюшко (до церкви).
Від церкви піша хода.
Маршрут:
Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Степана Бандери (біля лісового господарства сідаємо у транспорт і їдемо на кладовище).
Поховання героя відбудеться на Алеї Слави міського кладовища.
Просимо жителів громади гідно зустріти та віддати останню шану герою Лець Андрію, який мужньо боронив кордони нашої держави", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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