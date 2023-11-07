Евакуація під звуки бою: як «Білі янголи» рятують людей із Авдіївки

Спеціальний екіпаж поліції «Білий янгол» вивіз з Авдіївки подружжя та двох їхніх песиків.Про це у телеграмі повідомляє МВС України.«Вулиці, де жила родина, майже немає…. У деяких місцях до ворога лише 300 метрів» - зазначили у МВС.Це не перші жителі Авдіївки,з цієї вулиці.За день до цього поліцейські вивезли з одного із сусідніх будинків літніх людей. Одразу після евакуації росіяни скинули на оселю авіабомбу. Те, що залишилось від житла після удару, знищила пожежа.Як проходила евакуація — у відео.