Евакуація під звуки бою: як «Білі янголи» рятують людей із Авдіївки
Сьогодні, 11:18
Спеціальний екіпаж поліції «Білий янгол» вивіз з Авдіївки подружжя та двох їхніх песиків.
Про це у телеграмі повідомляє МВС України.
«Вулиці, де жила родина, майже немає…. У деяких місцях до ворога лише 300 метрів» - зазначили у МВС.
Це не перші жителі Авдіївки, врятовані групою «Білий Янгол» з цієї вулиці.
За день до цього поліцейські вивезли з одного із сусідніх будинків літніх людей. Одразу після евакуації росіяни скинули на оселю авіабомбу. Те, що залишилось від житла після удару, знищила пожежа.
Як проходила евакуація — у відео.
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Про це у телеграмі повідомляє МВС України.
«Вулиці, де жила родина, майже немає…. У деяких місцях до ворога лише 300 метрів» - зазначили у МВС.
Це не перші жителі Авдіївки, врятовані групою «Білий Янгол» з цієї вулиці.
За день до цього поліцейські вивезли з одного із сусідніх будинків літніх людей. Одразу після евакуації росіяни скинули на оселю авіабомбу. Те, що залишилось від житла після удару, знищила пожежа.
Як проходила евакуація — у відео.
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