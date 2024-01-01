СБУ відкрила кримінальне провадження через падіння Іл-76 у росії

СБУ відкрила кримінальне провадження через падіння Іл-76 у росії
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області рф.

Про це повідомила пресслужба СБУ у коментарі hromadske.

«Розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Наразі СБУ проводить комплекс заходів для з’ясування усіх обставин падіння літака», — йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування нині триває.

Падіння Іл-76

Уранці 24 січня російські Telegram-канали, які пов'язують з російськими силовиками, повідомили, що у регіоні впав літак Іл-76.

Кремлівські ЗМІ з посиланням на Міноборони росії писали, що на борту літака нібито були 65 українських військовополонених, яких перевозили для обміну, а також 6 членів екіпажу і троє супровідників.

Водночас українські ЗМІ з посиланням на джерела стверджували, що Іл-76 перевозив ракети для комплексів С-300, якими росіяни обстрілюють Харківщину.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня готувався обмін полоненими між росією та Україною. Згодом там розповіли, що росія не попереджала про перевезення українських полонених на точку обміну літаком, і немає достовірної та вичерпної інформації щодо того, хто саме перебував на російському Іл-76.

На тлі інформації про падіння російського літака в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що «будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставлення, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, зокрема на Бєлгородсько-Харківському напрямку».

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Теги: літак, росія
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