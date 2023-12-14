Банда з Терпопілля завалила наркотиками країни ЄС

На Тернопільщині правоохоронці ліквідували злочинну організацію, яка виготовляла й розповсюджувала наркотики в Україні та країнах ЄС.Про це повідомляє Офіс генпрокурора в телеграмі.За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури 6 учасникам міжрегіональної злочинної організації повідомлено про підозру у контрабанді, виробництві і розповсюдженні наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (ч. 1, 2 ст. 255,ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України).За даними слідства, злочинна організація діяла у Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Київській областях та Республіці Польща. Її учасники виробляли та розповсюджували психотропні речовини на території України та країн Європейського Союзу.Підозрювані у нарколабораторіях виготовляли психотропні речовини, які доставляли клієнтам поштою, через інтернет-магазини в Telegram-каналах та шляхом закладок у різних населених пунктах.За попередніми підрахунками, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив понад 20 млн грн.Правоохоронці викрили й знешкодили злочинну організацію. У порядку ст. 208 КК України затримано 2 співорганізаторів, які створили та здійснювали безпосереднє керівництво злочинною організацією, та 4 виконавців, які виготовляли, розфасовували й збували психотропні речовини.Проведено 34 санкціонованих обшуки, у тому числі за місцем. Під час обшуків вилучено 5 кг Альфа-PVP, 2 кг канабісу, 600 закладок із вмістом амфетаміну, лабораторне обладнання для виготовлення психотропних речовин, близько 500 л прекурсорів, понад 200 тис грн, 4 автомобілі, 40 мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, банківські картки.Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування - СУ ГУНП в Тернопільській області, оперативний супровід - Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП та УСБУ в області.