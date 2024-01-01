Лучани завтра проведуть в останню путь Героя Олександра Вдовича

Олександром Вдовичем.



Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міської радию



У п’ятницю, 26 січня, об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Вдовича Олександра Валентиновича (28.07.1988 року народження).



Він проходив військову службу за контрактом та загинув 23 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Діброва Луганської області.



Поховають Олександра Вдовича у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили у міськраді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині краяни завтра, 26 січня, прощатимуться із полеглим військовослужбовцемПро це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міської радиюУ п’ятницю, 26 січня, об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Вдовича Олександра Валентиновича (28.07.1988 року народження).Він проходив військову службу за контрактом тапід час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Діброва Луганської області.Поховають Олександра Вдовича у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили у міськраді.

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