Лучани завтра проведуть в останню путь Героя Олександра Вдовича

Лучани завтра проведуть в останню путь Героя Олександра Вдовича
В обласному центрі Волині краяни завтра, 26 січня, прощатимуться із полеглим військовослужбовцем Олександром Вдовичем.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міської радию

У п’ятницю, 26 січня, об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Вдовича Олександра Валентиновича (28.07.1988 року народження).

Він проходив військову службу за контрактом та загинув 23 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Діброва Луганської області.

Поховають Олександра Вдовича у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили у міськраді.

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Теги: загиблі, війна
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