Зупинилося серце лікарки Людмили Корнійчук з Волині
Сьогодні, 13:10
На 56-му році життя відійшла у вічність завідувачка Звиняченської амбулаторії Людмила Корнійчук.
Про це у фейсбуці повідомляє КНП «Горохівський центр первинної медичної допомоги».
«Сьогодні вранці нас сколихнула жахлива звістка», - зазначили в медустанові.
Людмила Корнійчук 27 років пропрацювала лікарем, проявила високу професійну майстерність. Щирі людські якості назавжди залишаться у серцях тих, з ким вона працювала та кому допомагала.
«Вічна та світла пам'ять нашій колезі. Щирі співчуття рідним», - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє КНП «Горохівський центр первинної медичної допомоги».
«Сьогодні вранці нас сколихнула жахлива звістка», - зазначили в медустанові.
Людмила Корнійчук 27 років пропрацювала лікарем, проявила високу професійну майстерність. Щирі людські якості назавжди залишаться у серцях тих, з ким вона працювала та кому допомагала.
«Вічна та світла пам'ять нашій колезі. Щирі співчуття рідним», - йдеться у повідомленні.
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