Зупинилося серце лікарки Людмили Корнійчук з Волині

На 56-му році життя відійшла у вічність завідувачка Звиняченської амбулаторіїПро це у фейсбуці повідомляє КНП «Горохівський центр первинної медичної допомоги».«Сьогодні вранці нас сколихнула жахлива звістка», - зазначили в медустанові.Людмила Корнійчук 27 років пропрацювала лікарем, проявила високу професійну майстерність. Щирі людські якості назавжди залишаться у серцях тих, з ким вона працювала та кому допомагала.«Вічна та світла пам'ять нашій колезі. Щирі співчуття рідним», - йдеться у повідомленні.