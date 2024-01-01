Зупинилося серце лікарки Людмили Корнійчук з Волині

Зупинилося серце лікарки Людмили Корнійчук з Волині
На 56-му році життя відійшла у вічність завідувачка Звиняченської амбулаторії Людмила Корнійчук.

Про це у фейсбуці повідомляє КНП «Горохівський центр первинної медичної допомоги».

«Сьогодні вранці нас сколихнула жахлива звістка», - зазначили в медустанові.

Людмила Корнійчук 27 років пропрацювала лікарем, проявила високу професійну майстерність. Щирі людські якості назавжди залишаться у серцях тих, з ким вона працювала та кому допомагала.

«Вічна та світла пам'ять нашій колезі. Щирі співчуття рідним», - йдеться у повідомленні.

Зупинилося серце лікарки Людмили Корнійчук з Волині

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Теги: смерть, Волинь
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