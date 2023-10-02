На Волині вилучили контрафактні цигарки на суму понад 2,2 мільйони. ФОТО
Сьогодні, 13:00
На Волині вилучили контрафактні цигарки на суму понад 2,2 млн грн.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури у межах розслідування кримінального провадження про незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а також про незаконні дії з марками акцизного податку (ч. 1 ст. 204, ч.2 ст. 199 КК України) на Волині виявлено контрафактні тютюнові вироби на суму понад 2,2 мільйона гривень.
Під час процесуальних дій 22 та 23 січня 2024 року у містах Ковелі та Володимирі із незаконного обігу вилучено 27,5 тис. пачок цигарок без марок акцизного податку.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.
Зауважимо, що упродовж 2023 року правоохоронцями на Волині вилучено контрафактних підакцизних товарів на суму понад 50 мільйонів гривень. До суду скеровано 17 кримінальних проваджень про злочини цієї категорії ( у тому числі щодо двох організованих злочинних груп), розглянуто судами 15 кримінальних проваджень, засудженими сплачено понад мільйон гривень штрафу по 13 вироках суду.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури у межах розслідування кримінального провадження про незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а також про незаконні дії з марками акцизного податку (ч. 1 ст. 204, ч.2 ст. 199 КК України) на Волині виявлено контрафактні тютюнові вироби на суму понад 2,2 мільйона гривень.
Під час процесуальних дій 22 та 23 січня 2024 року у містах Ковелі та Володимирі із незаконного обігу вилучено 27,5 тис. пачок цигарок без марок акцизного податку.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.
Зауважимо, що упродовж 2023 року правоохоронцями на Волині вилучено контрафактних підакцизних товарів на суму понад 50 мільйонів гривень. До суду скеровано 17 кримінальних проваджень про злочини цієї категорії ( у тому числі щодо двох організованих злочинних груп), розглянуто судами 15 кримінальних проваджень, засудженими сплачено понад мільйон гривень штрафу по 13 вироках суду.
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