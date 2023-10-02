На Волині вилучили контрафактні цигарки на суму понад 2,2 мільйони. ФОТО

На Волині вилучили контрафактні цигарки на суму понад 2,2 мільйони. ФОТО
На Волині вилучили контрафактні цигарки на суму понад 2,2 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури у межах розслідування кримінального провадження про незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а також про незаконні дії з марками акцизного податку (ч. 1 ст. 204, ч.2 ст. 199 КК України) на Волині виявлено контрафактні тютюнові вироби на суму понад 2,2 мільйона гривень.

Під час процесуальних дій 22 та 23 січня 2024 року у містах Ковелі та Володимирі із незаконного обігу вилучено 27,5 тис. пачок цигарок без марок акцизного податку.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.

Зауважимо, що упродовж 2023 року правоохоронцями на Волині вилучено контрафактних підакцизних товарів на суму понад 50 мільйонів гривень. До суду скеровано 17 кримінальних проваджень про злочини цієї категорії ( у тому числі щодо двох організованих злочинних груп), розглянуто судами 15 кримінальних проваджень, засудженими сплачено понад мільйон гривень штрафу по 13 вироках суду.
На Волині вилучили контрафактні цигарки на суму понад 2,2 мільйони. ФОТО

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Теги: Волинь, цигарки, контрабанда
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