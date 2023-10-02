На Волині вилучили контрафактні цигарки на суму понад 2,2 мільйони. ФОТО

На Волині вилучили контрафактні цигарки на суму понад 2,2 млн грн.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури у межах розслідування кримінального провадження про незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а також про незаконні дії з марками акцизного податку (ч. 1 ст. 204, ч.2 ст. 199 КК України) на Волині виявлено контрафактні тютюнові вироби на суму понад 2,2 мільйона гривень.Під час процесуальних дій 22 та 23 січня 2024 року у містах Ковелі та Володимирі із незаконного обігу вилучено 27,5 тис. пачок цигарок без марок акцизного податку.Вирішується питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.Зауважимо, що упродовж 2023 року правоохоронцями на Волині вилучено контрафактних підакцизних товарів на суму понад 50 мільйонів гривень. До суду скеровано 17 кримінальних проваджень про злочини цієї категорії ( у тому числі щодо двох організованих злочинних груп), розглянуто судами 15 кримінальних проваджень, засудженими сплачено понад мільйон гривень штрафу по 13 вироках суду.