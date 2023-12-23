«Нафтогаз» заявив про масштабну кібератаку, в «Укрпошти» – значний збій

«Нафтогаз» заявив про масштабну кібератаку, в «Укрпошти» – значний збій
«Нафтогаз» зафіксував масштабну кібератаку на свої дата-центри. «Укрпошта» повідомила про значний технічний збій у своїх IT-системах.

Про це повідомили пресслужби компаній, пише Громадське.

Спершу «Нафтогаз» повідомив про масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують «Газмережі»: сайти філій національного оператора та кол-центр не працюють.

Згодом стало відомо про масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовує сам «Нафтогаз».

Тим часом «Укрпошта» повідомила, що в її IT-системах відбувся значний технічний збій. Спеціалісти компанії активно працюють над усуненням проблеми та відновленням повноцінної роботи, але це може зайняти деякий час.

Попри це, у відділеннях «Укрпошти» є можливість видавати посилки та приймати платежі. Надання інших послуг відновиться згодом.

Укртрансбезпека також повідомила, що через технічний збій роботи дата-центру тимчасово відсутній доступ до системи «Шлях» та офіційного сайту служби.

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Теги: Нафтогаз, Укрпошта
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