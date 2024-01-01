Родина спецпризначенця з Волині отримала його посмертну нагороду

Родина спецпризначенця з Волині отримала його посмертну нагороду
Спецпризначенця з містечка Маневичі на Волині Володимира Степашука посмертно нагороджено відзнакою «Хрест Хоробрих».

Про це повідомляє Маневицька селищна рада у фейсбуці.

Сьогодні, 25 січня, під час засідання виконавчого комітету Маневицької селищної ради сім’ї загиблого воїна Володимира Степашука вручили почесний нагрудний знак від Головнокомандувача ЗCУ Валерія Залужного «Хрест Хоробрих» та посвідчення з особистим підписом генерала.
Родина спецпризначенця з Волині отримала його посмертну нагороду

Заслужену високу відзнаку передали заступник командира об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють» Валерій Юзва та заступник начальника кадрового забезпечення Віктор Чухрій. Під час врученння був присутній начальник відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Сергій Назарук та колеги загиблого Героя.
Родина спецпризначенця з Волині отримала його посмертну нагороду
Родина спецпризначенця з Волині отримала його посмертну нагороду

Подяку Маневицького селищного голови за виховання щирого патріота, достойного сина України, вручив батькам очільник громади Олександр Гаврилюк.

Майор поліції Володимир Степашук мужньо боронив рідну землю та загинув 13 вересня 2023 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Нещодавно наказом Національної поліції України бійцю присвоєно спеціальне звання майор поліції (посмертно).
Родина спецпризначенця з Волині отримала його посмертну нагороду

Нагрудним знаком «Хрест хоробрих» нагороджуються військовослужбовці та працівники Збройних Сил України за героїчний вчинок, пов'язаний з ризиком для життя (здоров'я) під час участі у бойових діях об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операціях з підтримання миру та безпеки.

Хвилиною мовчання присутні у залі вшанували пам’ять наших земляків та усіх українських бійців, які поклали своє життя за Батьківщину. Також голова громади та військові побратими відвідали могилу воїна і поклали квіти.
Родина спецпризначенця з Волині отримала його посмертну нагороду


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Теги: загиблі, війна
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