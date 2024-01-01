Родина спецпризначенця з Волині отримала його посмертну нагороду

Спецпризначенця з містечка Маневичі на Волиніпосмертно нагороджено відзнакою «Хрест Хоробрих».Про це повідомляє Маневицька селищна рада у фейсбуці.Сьогодні, 25 січня, під час засідання виконавчого комітету Маневицької селищної ради сім’ї загиблого воїна Володимира Степашука вручили почесний нагрудний знак від Головнокомандувача ЗCУ«Хрест Хоробрих» та посвідчення з особистим підписом генерала.Заслужену високу відзнаку передали заступник командира об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють»та заступник начальника кадрового забезпечення. Під час врученння був присутній начальник відділення поліції №1 (сел. Маневичі)та колеги загиблого Героя.Подяку Маневицького селищного голови за виховання щирого патріота, достойного сина України, вручив батькам очільник громадиМайор поліції Володимир Степашук мужньо13 вересня 2023 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Нещодавно наказом Національної поліції України бійцю присвоєно спеціальне звання майор поліції (посмертно).Нагрудним знаком «Хрест хоробрих» нагороджуються військовослужбовці та працівники Збройних Сил України за героїчний вчинок, пов'язаний з ризиком для життя (здоров'я) під час участі у бойових діях об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операціях з підтримання миру та безпеки.Хвилиною мовчання присутні у залі вшанували пам’ять наших земляків та усіх українських бійців, які поклали своє життя за Батьківщину. Також голова громади та військові побратими відвідали могилу воїна і поклали квіти.