Головою Української асоціації футболу став Шевченко
Сьогодні, 13:41
Новим очільником Української асоціації футболу став єдиний претендент на цю позицію Андрій Шевченко.
Про це повідомляє UA-Футбол.
Його кандидатура була затверджена наприкінці минулого року, а на поточному Конгресі було врегульовано усі формальності. Шевченко замінив на посаді Андрія Павелка, який знаходиться у СІЗО та підозрюється у відмиванні грошей. Останнім часом посаду з приміткою "виконувач обов'язків" обіймав Олег Протасов.
Андрій Шевченко після завершення футбольної кар'єри працював головним тренером національної збірної України (виводив її до чвертьфіналу чемпіонату Європи 2020), а також головним тренером італійського "Дженоа". У травні 2022-го року став першим амбасадором проєкту "United24", який спрямований на акумулювання допомоги Україні.
17-го листопада 2022-го року був обраний віцепрезидентом НОК України, проте наступного ж дня написав заяву про вихід зі складу цієї організації через обрання туди проросійських депутатів Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса.
З вересня 2023-го Андрій Шевченко є позаштатним радником Президента України.
Інформація про команду Андрія Шевченка в УАФ та терміни його перебування на посаді з'явиться пізніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє UA-Футбол.
Його кандидатура була затверджена наприкінці минулого року, а на поточному Конгресі було врегульовано усі формальності. Шевченко замінив на посаді Андрія Павелка, який знаходиться у СІЗО та підозрюється у відмиванні грошей. Останнім часом посаду з приміткою "виконувач обов'язків" обіймав Олег Протасов.
Андрій Шевченко після завершення футбольної кар'єри працював головним тренером національної збірної України (виводив її до чвертьфіналу чемпіонату Європи 2020), а також головним тренером італійського "Дженоа". У травні 2022-го року став першим амбасадором проєкту "United24", який спрямований на акумулювання допомоги Україні.
17-го листопада 2022-го року був обраний віцепрезидентом НОК України, проте наступного ж дня написав заяву про вихід зі складу цієї організації через обрання туди проросійських депутатів Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса.
З вересня 2023-го Андрій Шевченко є позаштатним радником Президента України.
Інформація про команду Андрія Шевченка в УАФ та терміни його перебування на посаді з'явиться пізніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинян закликають гідно зустріти тіло полеглого Героя
Сьогодні, 13:57
Головою Української асоціації футболу став Шевченко
Сьогодні, 13:41
Родина спецпризначенця з Волині отримала його посмертну нагороду
Сьогодні, 13:26
Зупинилося серце лікарки Людмили Корнійчук з Волині
Сьогодні, 13:10