Головою Української асоціації футболу став Шевченко

Андрій Шевченко.



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Його кандидатура була затверджена наприкінці минулого року, а на поточному Конгресі було врегульовано усі формальності. Шевченко замінив на посаді Андрія Павелка, який знаходиться у СІЗО та підозрюється у відмиванні грошей. Останнім часом посаду з приміткою "виконувач обов'язків" обіймав Олег Протасов.



Андрій Шевченко після завершення футбольної кар'єри працював головним тренером національної збірної України (виводив її до чвертьфіналу чемпіонату Європи 2020), а також головним тренером італійського "Дженоа". У травні 2022-го року став першим амбасадором проєкту "United24", який спрямований на акумулювання допомоги Україні.



17-го листопада 2022-го року був обраний віцепрезидентом НОК України, проте наступного ж дня написав заяву про вихід зі складу цієї організації через обрання туди проросійських депутатів Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса.



З вересня 2023-го Андрій Шевченко є позаштатним радником Президента України.



Інформація про команду Андрія Шевченка в УАФ та терміни його перебування на посаді з'явиться пізніше.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новим очільником Української асоціації футболу став єдиний претендент на цю позиціюПро це повідомляє UA-Футбол Його кандидатура була затверджена наприкінці минулого року, а на поточному Конгресі було врегульовано усі формальності. Шевченко замінив на посаді, який знаходиться у СІЗО та підозрюється у відмиванні грошей. Останнім часом посаду з приміткою "виконувач обов'язків" обіймавАндрій Шевченко після завершення футбольної кар'єринаціональної збірної України (виводив її до чвертьфіналу чемпіонату Європи 2020), а також головним тренером італійського "Дженоа". У травні 2022-го року став першим амбасадором проєкту "United24", який спрямований на акумулювання допомоги Україні.17-го листопада 2022-го року був обраний віцепрезидентом НОК України, проте наступного ж дня написав заяву про вихід зі складу цієї організації через обрання туди проросійських депутатівтаЗ вересня 2023-го Андрій Шевченко є позаштатним радником Президента України.Інформація про команду Андрія Шевченка в УАФ та терміни його перебування на посаді з'явиться пізніше.

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