Головою Української асоціації футболу став Шевченко

Головою Української асоціації футболу став Шевченко
Новим очільником Української асоціації футболу став єдиний претендент на цю позицію Андрій Шевченко.

Про це повідомляє UA-Футбол.

Його кандидатура була затверджена наприкінці минулого року, а на поточному Конгресі було врегульовано усі формальності. Шевченко замінив на посаді Андрія Павелка, який знаходиться у СІЗО та підозрюється у відмиванні грошей. Останнім часом посаду з приміткою "виконувач обов'язків" обіймав Олег Протасов.

Андрій Шевченко після завершення футбольної кар'єри працював головним тренером національної збірної України (виводив її до чвертьфіналу чемпіонату Європи 2020), а також головним тренером італійського "Дженоа". У травні 2022-го року став першим амбасадором проєкту "United24", який спрямований на акумулювання допомоги Україні.

17-го листопада 2022-го року був обраний віцепрезидентом НОК України, проте наступного ж дня написав заяву про вихід зі складу цієї організації через обрання туди проросійських депутатів Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса.

З вересня 2023-го Андрій Шевченко є позаштатним радником Президента України.

Інформація про команду Андрія Шевченка в УАФ та терміни його перебування на посаді з'явиться пізніше.

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Теги: футбол, політика
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