Волинян закликають гідно зустріти тіло полеглого Героя

Сергія Бляхарчука.



Про це у фейсбуці повідомляє Берестечківська міськрада.



Сьогодні, 25 січня, відбудеться зустріч загиблого військовослужбовця ЗСУ, уродженця села Смолява Бляхарчука Сергія Петровича (14 серпня 1975р.н.)



Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно о 15:00 год.



Зустрічатимуть Героя на початку вулиці Колмачівська у селі Смолява (Вірля). Траурна процесія проходитиме через село Смолява до рідного дому Героя. Чин похорону відбудеться завтра, 26 січня.



«Прохання усіх гідно зустріти нашого Героя! Прийдіть, вшануйте пам'ять Воїна, який до останнього подиху віддано служив Батьківщині. Вічна пам'ять захиснику України! Слава Герою!» - закликали краян у міськраді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Берестечківській громаді на Волині, сьогодні, 25 січня, зустрічатимуть скорботний кортеж із тілом загиблого військовослужбовцяПро це у фейсбуці повідомляє Берестечківська міськрада.Сьогодні, 25 січня, відбудеться зустріч, уродженця села Смолява Бляхарчука Сергія Петровича (14 серпня 1975р.н.)Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно о 15:00 год.Зустрічатимуть Героя на початку вулиці Колмачівська у селі Смолява (Вірля). Траурна процесія проходитиме через село Смолява до рідного дому Героя. Чин похорону відбудеться завтра, 26 січня.«Прохання усіх гідно зустріти нашого Героя! Прийдіть, вшануйте пам'ять Воїна, який до останнього подиху віддано служив Батьківщині. Вічна пам'ять захиснику України! Слава Герою!» - закликали краян у міськраді.

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