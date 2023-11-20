На трасі у селі під Луцьком встановили відеокамери

На аварійно небезпечній ділянці дороги у селі Жидичин на Волиніфіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі.Про це у фейсбуці інформує департамент муніципальної варти Луцької міськради.У селі Жидичин на автомобільному шляху міжнародного значення М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече працюватиме камера автоматичної системи фотовідеофіксації порушень ПДР.Влада визнала, що ділянка дороги, дійсно, небезпечна, тому тепер в селі Жидичин встановлено технічний засіб контролю швидкості, який фіксуватиме адміністративні правопорушення, зокрема, перевищення швидкості.«Встановлення камери фото/відеофіксації швидкості буде одним з інструментів, що знизить кількість порушень та зробить більш безпечною цю ділянку дороги для всіх учасників дорожнього руху», - інформують у департаменті.