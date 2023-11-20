На трасі у селі під Луцьком встановили відеокамери

На трасі у селі під Луцьком встановили відеокамери
На аварійно небезпечній ділянці дороги у селі Жидичин на Волині встановили прилад контролю фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі.

Про це у фейсбуці інформує департамент муніципальної варти Луцької міськради.

У селі Жидичин на автомобільному шляху міжнародного значення М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече працюватиме камера автоматичної системи фотовідеофіксації порушень ПДР.

Влада визнала, що ділянка дороги, дійсно, небезпечна, тому тепер в селі Жидичин встановлено технічний засіб контролю швидкості, який фіксуватиме адміністративні правопорушення, зокрема, перевищення швидкості.

«Встановлення камери фото/відеофіксації швидкості буде одним з інструментів, що знизить кількість порушень та зробить більш безпечною цю ділянку дороги для всіх учасників дорожнього руху», - інформують у департаменті.

На трасі у селі під Луцьком встановили відеокамери

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: муніципали, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волиняни відмовляються тримати корів та свиней: на скільки зменшилося поголів'я тварин минулоріч
Люди протестували проти дамби: чому підтоплює будинки в селах на Камінь-Каширщині
Гречаний хліб та відверта бесіда з монахом: ігумен Никодим розповів про чернече життя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Банда з Терпопілля завалила наркотиками країни ЄС
Сьогодні, 12:15
СБУ відкрила кримінальне провадження через падіння Іл-76 у росії
Сьогодні, 11:50
На трасі у селі під Луцьком встановили відеокамери
Сьогодні, 11:33
Евакуація під звуки бою: як «Білі янголи» рятують людей із Авдіївки
Сьогодні, 11:18
У Харкові 18-річний хакер коригував обстріли по місту та готував кібератаки
Сьогодні, 11:05
Схожі новини
У Луцьку хочуть чистити дороги: водіїв просять прибрати авто з узбіч У Луцьку хочуть чистити дороги: водіїв просять прибрати авто з узбіч
20 листопад, 2023, 14:01
Муніципали вивезли з квартири лучанина КамАЗ сміття. ВІДЕО Муніципали вивезли з квартири лучанина КамАЗ сміття. ВІДЕО
27 вересень, 2023, 21:57
У Луцьку муніципали пересіли на велосипеди. ФОТО У Луцьку муніципали пересіли на велосипеди. ФОТО
17 травень, 2023, 01:08
У Луцьку розшукують автомобіль-двійник. ФОТО У Луцьку розшукують автомобіль-двійник. ФОТО
19 січень, 2023, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани завтра проведуть в останню путь Героя Олександра Вдовича
Сьогодні, 12:22
 0
«Нафтогаз» заявив про масштабну кібератаку, в «Укрпошти» – значний збій
Сьогодні, 12:17
 0
Банда з Терпопілля завалила наркотиками країни ЄС
Сьогодні, 12:15
 0
СБУ відкрила кримінальне провадження через падіння Іл-76 у росії
Сьогодні, 11:50
 0
На трасі у селі під Луцьком встановили відеокамери
Сьогодні, 11:33
 0
Медіа
відео
1/8