Сили оборони вдарили HIMARSом по шикуванню окупантів, – BBC





Про це пише



"У цей момент на полігоні були на шикуванні бійці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади (військова частина 06705), постійним місцем дислокації якої є місто Борзя Забайкальського краю. У момент удару військовослужбовці 4, 5 та 6-ї роти цієї бригади вишикувались на полігоні й чекали на прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу рф, генерал-майора Олега Моісеєва", – пишуть журналісти.



Вони отримали доступ до відеозапису одного з окупантів, який вижив після удару. Той сказав, що їх у полі вишикували "командири".



Загалом у розпорядженні ВВС є понад 10 фотографій та відеозаписів з полігону, зроблених одразу після удару – на них зображені десятки загиблих. За різними оцінками, унаслідок удару загинули не менше 60 військових 36-ої бригади окупантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора українська армія, ймовірно, вдарила по російському полігону біля окупованого села Трудівське, що в Донецькій області. Удару завдали двома ракетами з HIMARS.Про це пише LB.ua з посиланням на BBC."У цей момент на полігоні були на шикуванні бійці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади (військова частина 06705), постійним місцем дислокації якої є місто Борзя Забайкальського краю. У момент удару військовослужбовці 4, 5 та 6-ї роти цієї бригади вишикувались на полігоні й чекали на прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу рф, генерал-майора", – пишуть журналісти.Вони отримали доступ до відеозапису одного з окупантів, який вижив після удару. Той сказав, що їх у полі вишикували "командири".Загалом у розпорядженні ВВС є понад 10 фотографій та відеозаписів з полігону, зроблених одразу після удару – на них зображені десятки загиблих. За різними оцінками, унаслідок удару загинули не менше 60 військових 36-ої бригади окупантів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію