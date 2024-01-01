На Волині поховали полеглого Захисника Сергія Гальома

У селі Раків Ліс на Волині вчора, 20 лютого, провели в останню путь військовослужбовцяПро це в інстаграмі повідомила Камінь-Каширська міськрада.Учора, 20 лютого, відбувся чин відспівування та поховання Героя – Гальома Сергія Яковича, 1975 року народження.Відспівали його у Храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці ПЦУ села Раків Ліс.17 лютого 2024 року у Донецькій області. Захиснику було всього 48 років.Поховали захисника на новому кладовищі села Раків Ліс.«Пам'ять про кожного Героя України будемо вшановувати вічно. Дякуємо їм за мирне дні та ночі, мирне небо. Вічна Пам'ять Герою!» - зазначили у міськраді.