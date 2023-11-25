На Волині запрацював Центр підготовки операторів дронів для військових і цивільних
Сьогодні, 11:20
На Волині запрацював Центр підготовки операторів дронів під назвою "Чорний лелека". Для військових і цивільних створили спеціальний чотириденний навчальний курс.
Про це в коментарі Суспільному розповів засновник центру Олександр.
Програма курсу "Мультикоптер" включає теоретичну частину (11-14 годин), тренування на симуляторі (2-3 години) та пілотування (6-8 годин). Навчання проводять викладачі, сертифіковані центром "Крук".
За 4 дні учасники зможуть дізнатися про типи безпілотників, техніку безпеки польотів, програмне забезпечення. Також вивчатимуть процедури обслуговування дронів, топографію, геолокацію GPS та супутниковий моніторинг, польотні фактори, метеорологію, методи повітряної розвідки і коригування вогню, системи РЕБ/РЕР та тактику польотів в умовах радіоелектронної боротьби
Після завершення курсу учасники отримують сертифікати, що є документом, який спрощує отримання військової спеціалізації після мобілізації (для цивільних) та допомагає у перекваліфікації військовослужбовців.
"Наша ціль: підготувати нинішніх і майбутніх військових операторів для успішного використання БПЛА з метою якнайшвидшого наближення нашої перемоги та збереження життів бійців", — зазначили в пресцентрі організації.
Як зазначили на сторінці Центру підготовки, навчання в рамках курсу для військових є безплатним, для цивільних — за благодійний внесок.
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Про це в коментарі Суспільному розповів засновник центру Олександр.
Програма курсу "Мультикоптер" включає теоретичну частину (11-14 годин), тренування на симуляторі (2-3 години) та пілотування (6-8 годин). Навчання проводять викладачі, сертифіковані центром "Крук".
За 4 дні учасники зможуть дізнатися про типи безпілотників, техніку безпеки польотів, програмне забезпечення. Також вивчатимуть процедури обслуговування дронів, топографію, геолокацію GPS та супутниковий моніторинг, польотні фактори, метеорологію, методи повітряної розвідки і коригування вогню, системи РЕБ/РЕР та тактику польотів в умовах радіоелектронної боротьби
Після завершення курсу учасники отримують сертифікати, що є документом, який спрощує отримання військової спеціалізації після мобілізації (для цивільних) та допомагає у перекваліфікації військовослужбовців.
"Наша ціль: підготувати нинішніх і майбутніх військових операторів для успішного використання БПЛА з метою якнайшвидшого наближення нашої перемоги та збереження життів бійців", — зазначили в пресцентрі організації.
Як зазначили на сторінці Центру підготовки, навчання в рамках курсу для військових є безплатним, для цивільних — за благодійний внесок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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