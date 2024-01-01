У російському полоні помер Герой з Волині Олександр Грицюк

Грицюк Олександр Костянтинович.



Про це



Народився Грицюк Олександр Костянтинович 28.01.1976 року. З перших днів повномасштабного вторгнення росії був мобілізований та зарахований до особового складу військової частини на посаду механіка-водія механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.



Солдат потрапив у полон поблизу населеного пункту Новобахмутівка Донецької області у квітні 2022 року.



"Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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