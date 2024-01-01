У російському полоні помер Герой з Волині Олександр Грицюк
Сьогодні, 13:06
У Ківерці знову надійшла трагічна звістка – перебуваючи у полоні держави-агресора, 17 листопада 2023 року помер Грицюк Олександр Костянтинович.
Про це повідомили у громаді.
Народився Грицюк Олександр Костянтинович 28.01.1976 року. З перших днів повномасштабного вторгнення росії був мобілізований та зарахований до особового складу військової частини на посаду механіка-водія механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.
Солдат потрапив у полон поблизу населеного пункту Новобахмутівка Донецької області у квітні 2022 року.
"Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у громаді.
Народився Грицюк Олександр Костянтинович 28.01.1976 року. З перших днів повномасштабного вторгнення росії був мобілізований та зарахований до особового складу військової частини на посаду механіка-водія механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.
Солдат потрапив у полон поблизу населеного пункту Новобахмутівка Донецької області у квітні 2022 року.
"Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Через хабар у луцького поліцейського конфіскують квартиру
Сьогодні, 13:22
У російському полоні помер Герой з Волині Олександр Грицюк
Сьогодні, 13:06
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 23 – 25 лютого
Сьогодні, 13:00
Польські фермери перекрили залізницю і висипали збіжжя з вагона
Сьогодні, 12:45