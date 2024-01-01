Через хабар у луцького поліцейського конфіскують квартиру

Юрія Турковця у Луцьку суд визнав у хабарництві та виніс вирок: 5 років за ґратами з конфіскацією всього майна.



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Як вказано у вироку Луцького міськрайонного суду, із червня 2016 року по червень 2017 року обвинувачений перебував на посаді начальника сектору кримінальної поліції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області. У квітні 2017 року він запросив до свого службового кабінету чоловіка, якого підозрювали у незаконній порубці лісу, й вимагав 1000 доларів, оскільки в іншому разі «буде вживати всіх оперативно-розшукових та розшукових заходів, направлених на збирання даних щодо незаконної діяльності підозрюваного та його знайомих».



Згідно з версією слідства, через місяць начальник сектору кримінальної поліції отримав хабар, після чого його викрили працівники прокуратури Волинської області та СБУ.



Юрій Турковець свою вину не визнав. Переконував суд, що отримав гроші за зовсім інших обставин не як хабар, а завдаток за продаж автомобіля. Суд вже двічі виправдав Юрія Турковця, проте апеляційний суд відправив справу знову на повторний розгляд. Сам обвинувачений зазначає, що його підставили «впливові люди», які пов’язані з незаконною вирубкою деревини.



Суддя Анатолій Марчук визнав обвинуваченого винним за прийняття пропозиції, обіцянку або одержання службовою особою неправомірної вигоди й призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на п’ять років без права обіймати посади в правоохоронних органах на два роки, з конфіскацією всього майна. Правоохоронця позбавили звання «майор поліції», конфіскували 1,2 га земельної ділянки та квартиру. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейськогоу Луцьку суд визнав у хабарництві та виніс вирок: 5 років за ґратами з конфіскацією всього майна.Про це повідомляє zaxid.net Як вказано у вироку Луцького міськрайонного суду, із червня 2016 року по червень 2017 року обвинувачений перебував на посаді начальника сектору кримінальної поліції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області. У квітні 2017 року він запросив до свого службового кабінету чоловіка, якого підозрювали у незаконній порубці лісу, й вимагав 1000 доларів, оскільки в іншому разі «буде вживати всіх оперативно-розшукових та розшукових заходів, направлених на збирання даних щодо незаконної діяльності підозрюваного та його знайомих».Згідно з версією слідства, через місяць начальник сектору кримінальної поліції отримав хабар, після чого його викрили працівники прокуратури Волинської області та СБУ.Юрій Турковець свою вину не визнав. Переконував суд, що отримав гроші за зовсім інших обставин не як хабар, а завдаток за продаж автомобіля. Суд вже двічі, проте апеляційний суд відправив справу знову на повторний розгляд. Сам обвинувачений зазначає, що його підставили «впливові люди», які пов’язані з незаконною вирубкою деревини.Суддявизнав обвинуваченого винним за прийняття пропозиції, обіцянку або одержання службовою особою неправомірної вигоди й призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на п’ять років без права обіймати посади в правоохоронних органах на два роки, з конфіскацією всього майна. Правоохоронця позбавили звання «майор поліції», конфіскували 1,2 га земельної ділянки та квартиру. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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