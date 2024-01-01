Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 23 – 25 лютого





Цього тижня на сцені театру оживе легенда, якій понад дві тисячі років. Також глядачі зможуть насолодитися патріотичними піснями, тим самим вшанувавши наших Героїв, які захищають Незалежність України. Зануряться у казкову атмосферу любові та перемоги над злом. Акторська гра – яскраві та глибокі образи, а ще – танці, доповнюватимуть та надаватимуть дійству особливого шарму.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 23 до 25 лютого.



У п’ятницю, 23 лютого, о 18:00 на камерній сцені – драматична поема «На полі крові» Лесі Українки. Тривалість – 1 година (без антракту).



«Ця вистава – психологія зради в одній дії. Починаючи з появи «бажання», закінчуючи тим, що чекає зрадника. Легенда, якій понад дві тисячі років, оживає на сцені театру. Але вона відрізняється від того, що ми звикли чути про Юду із Біблії. Тут «Лесине Євангеліє». Глядач побачить, що робить зрада із тим, хто її здійснює, та те, як варто українцям вчиняти з тими, хто зраджує нас сьогодні», – режисер-постановник Владислав Маціюк.



Купуйте квитки на виставу у касі та адміністраторів, а також на



У суботу, 24 лютого, о 17:00 на основній сцені – концерт-вистава «При ватрі (Пісні України вкрадені росією. Повертаємо своє)» Дарини Гребенко. Тривалість – 2 години 5 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



«Шановні лучани! Висловіть свій патріотизм та небайдужість до життя героїв, які віддали свої життя за Україну в минулому і віддають щоденно нині, та свою чесну громадянську позицію, і не чварами у соцмережах про те, хто винен, чи хто крайні, а... Прийдіть на подію, аби об'єднатися, підживити акумулятор нашої спільної віри в Перемогу! І підтримати людей, працівників театру, які працюють у складний для усіх час: сплачують податки, донатять, роблять безліч важливих творчих подій, аби зберегти наші мистецтво, освіту та ідентичність. Адже сусідня недокраїна воює не за території. А за наші з вами душі – проти існування української нації», – режисерка-постановниця, заслужена артистка України Світлана Органіста.



У неділю, 25 лютого, о 12:00 – казка «Біда навчить» Богдана Стельмаха за Лесею Українкою. Режисер-постановник – Анатолій Мельничук. Тривалість – 1 година 10 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Кожен з нас, не слухаючись батьків, потрапляв у скрутні ситуації. Та це давало нам можливість самотужки переконатися в порадах тата й мами, а ще набути власного досвіду. Схожа пригода трапилася і з маленьким Горобчиком у історії, яку ми пропонуємо переглянути. Різниця тільки у тому, що цьому герою не було у кого запитати поради, і так він одного дня він зустрівся з Бідою...



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається



У неділю, 25 лютого, о 17:00 – драма-феєрія «Лісова пісня». Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Віталій Денисенко. Тривалість – 2 години.



Побувати на Волині і не поцікавитися всесвітньо відомим твором Лесі Українки, це, приміром, як поїхати до Італії, і не скуштувати кави... А якщо ви ще й живете на батьківщині письменниці та її легендарної русалки, ця вистава обов’язкова до перегляду, незалежно від віку. Діти, наприклад, побачать у ній цікаву казку, підлітки – історію кохання, а от дорослі, напевне, зазирнуть глибше і впізнають щось таке життєве, як Мавку та Калину, які виборюють першість у серці кожного з нас... І стаємо ми зрештою тим, хто перемагає... Перед глядачами постане сучасна вистава із корінням древнім, як сама природа, і таким же стихійним та містичним... Атмосфера, у яку приємно зануритися та розчинитися... Ну і, звісно, акторська гра – яскраві та глибокі образи, а ще – танці, жива музика (оркестр!) та чарівний спів...





Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.Цього тижня на сцені театру оживе легенда, якій понад дві тисячі років. Також глядачі зможуть насолодитися патріотичними піснями, тим самим вшанувавши наших Героїв, які захищають Незалежність України. Зануряться у казкову атмосферу любові та перемоги над злом. Акторська гра – яскраві та глибокі образи, а ще – танці, доповнюватимуть та надаватимуть дійству особливого шарму.на камерній сцені – драматична поема. Тривалість – 1 година (без антракту)., – режисер-постановникКупуйте квитки на виставу у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.на основній сцені – концерт-вистава. Тривалість – 2 години 5 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).», – режисерка-постановниця, заслужена артистка України– казкаРежисер-постановник –. Тривалість – 1 година 10 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Кожен з нас, не слухаючись батьків, потрапляв у скрутні ситуації. Та це давало нам можливість самотужки переконатися в порадах тата й мами, а ще набути власного досвіду. Схожа пригода трапилася і з маленьким Горобчиком у історії, яку ми пропонуємо переглянути. Різниця тільки у тому, що цьому герою не було у кого запитати поради, і так він одного дня він зустрівся з Бідою...У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».– драма-феєрія. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України. Тривалість – 2 години.Побувати на Волині і не поцікавитися всесвітньо відомим твором Лесі Українки, це, приміром, як поїхати до Італії, і не скуштувати кави... А якщо ви ще й живете на батьківщині письменниці та її легендарної русалки, ця вистава обов’язкова до перегляду, незалежно від віку. Діти, наприклад, побачать у ній цікаву казку, підлітки – історію кохання, а от дорослі, напевне, зазирнуть глибше і впізнають щось таке життєве, як Мавку та Калину, які виборюють першість у серці кожного з нас... І стаємо ми зрештою тим, хто перемагає... Перед глядачами постане сучасна вистава із корінням древнім, як сама природа, і таким же стихійним та містичним... Атмосфера, у яку приємно зануритися та розчинитися... Ну і, звісно, акторська гра – яскраві та глибокі образи, а ще – танці, жива музика (оркестр!) та чарівний спів...Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ SoundCloud

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