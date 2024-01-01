На Волині попереджають про можливі звуки вибухів
Сьогодні, 13:40
На Волині попереджають про можливі звуки вибухів.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС.
"Сьогодні, 20 лютого, з 14:00 до 15:00 волинські сапери знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн. Розмінування відбудеться на спеціальному майданчику біля села Бахів Ковельського району", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС.
"Сьогодні, 20 лютого, з 14:00 до 15:00 волинські сапери знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн. Розмінування відбудеться на спеціальному майданчику біля села Бахів Ковельського району", - йдеться в повідомленні.
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