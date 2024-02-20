Пригрозили не пропускати автобуси: поляки заявили про намір продовжити блокаду кордону до квітня





Про це заявив лідер організації аграріїв "Підкарпатське ошукане село", яка блокує пункт пропуску "Медика-Шегині" Роман Кондрув в коментарі RMF24, пише



"Ми загострюємо акцію протесту. Сьогодні я збираюся подати (документи – ред.) на продовження протесту на наступний місяць (протесту - ред.), він триватиме до квітня. Ми будемо це робити на ротаційній основі: фермери частково працюватимуть у полі, а частково будуть стояти на кордоні", - сказав Кондрув.



Організатор акції наголосив, що чинний уряд не виконав своїх зобов’язань перед фермерами.



Також він додав, що якщо протест аграріїв не принесе результату, а українська сторона блокуватиме кордон зі свого боку, то фермери можуть почати не пропускати пасажирські автобуси з України.



"Якщо ми вирішимо не впускати також автобуси, то буде дуже погано. Але, можливо, тоді наша влада нарешті шукатиме змістовні рішення", - заявив Кондрув.



Нагадуємо:



Вранці 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині". Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.



Українські перевізники розпочали акцію протесту на трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею - "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест ще на місяць - до квітня.Про це заявив лідер організації аграріїв "Підкарпатське ошукане село", яка блокує пункт пропуску "Медика-Шегині" Роман Кондрув в коментарі RMF24, пише Економічна правда "Ми загострюємо акцію протесту. Сьогодні я збираюся подати (документи – ред.) на продовження протесту на наступний місяць (протесту - ред.), він триватиме до квітня. Ми будемо це робити на ротаційній основі: фермери частково працюватимуть у полі, а частково будуть стояти на кордоні", - сказав Кондрув.Організатор акції наголосив, що чинний уряд не виконав своїх зобов’язань перед фермерами.Також він додав, що якщо протест аграріїв не принесе результату, а українська сторона блокуватиме кордон зі свого боку, то фермери можуть почати не пропускати пасажирські автобуси з України."Якщо ми вирішимо не впускати також автобуси, то буде дуже погано. Але, можливо, тоді наша влада нарешті шукатиме змістовні рішення", - заявив Кондрув.Вранці 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині".Українські перевізники розпочали акцію протесту на трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею - "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".

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