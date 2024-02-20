Пригрозили не пропускати автобуси: поляки заявили про намір продовжити блокаду кордону до квітня

Пригрозили не пропускати автобуси: поляки заявили про намір продовжити блокаду кордону до квітня
Польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест ще на місяць - до квітня.

Про це заявив лідер організації аграріїв "Підкарпатське ошукане село", яка блокує пункт пропуску "Медика-Шегині" Роман Кондрув в коментарі RMF24, пише Економічна правда.

"Ми загострюємо акцію протесту. Сьогодні я збираюся подати (документи – ред.) на продовження протесту на наступний місяць (протесту - ред.), він триватиме до квітня. Ми будемо це робити на ротаційній основі: фермери частково працюватимуть у полі, а частково будуть стояти на кордоні", - сказав Кондрув.

Організатор акції наголосив, що чинний уряд не виконав своїх зобов’язань перед фермерами.

Також він додав, що якщо протест аграріїв не принесе результату, а українська сторона блокуватиме кордон зі свого боку, то фермери можуть почати не пропускати пасажирські автобуси з України.

"Якщо ми вирішимо не впускати також автобуси, то буде дуже погано. Але, можливо, тоді наша влада нарешті шукатиме змістовні рішення", - заявив Кондрув.

Нагадуємо:

Вранці 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині". Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Українські перевізники розпочали акцію протесту на трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею - "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Польща, фермери, блокада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
Сьогодні, 15:52
«Йди до своїх»: як на Волині працює рекрутинг до ЗСУ
Сьогодні, 15:37
Пригрозили не пропускати автобуси: поляки заявили про намір продовжити блокаду кордону до квітня
Сьогодні, 15:20
Вішак для одягу: переваги використання*
Сьогодні, 15:09
Росіяни масово створюють у соцмережах фейкові сторінки Сирського
Сьогодні, 15:03
Схожі новини
Страйк польських фермерів: яка ситуація в заблокованих пунктах пропуску Страйк польських фермерів: яка ситуація в заблокованих пунктах пропуску
16 лютий, 10:53
Поляки заблокували 6-й пункт пропуску на кордоні з Україною Поляки заблокували 6-й пункт пропуску на кордоні з Україною
13 лютий, 14:45
Польські фермери наразі блокують п’ять пунктів пропуску на кордоні з Україною Польські фермери наразі блокують п’ять пунктів пропуску на кордоні з Україною
13 лютий, 12:10
Уряд Польщі підписав угоду з фермерами: мають припинити блокаду кордону з Україною Уряд Польщі підписав угоду з фермерами: мають припинити блокаду кордону з Україною
06 січень, 21:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни на опорному пункті «Зеніт» у Авдіївці розстріляли українських полонених
Сьогодні, 16:20
 0
На Волині зловили банду наркоторговців
Сьогодні, 16:11
 0
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
Сьогодні, 15:52
 0
«Йди до своїх»: як на Волині працює рекрутинг до ЗСУ
Сьогодні, 15:37
 0
Пригрозили не пропускати автобуси: поляки заявили про намір продовжити блокаду кордону до квітня
Сьогодні, 15:20
 0
Медіа
відео
1/8