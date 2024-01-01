Українська армія знищила ще понад 1000 окупантів за добу





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.24 орієнтовно склали:



– особового складу ‒ близько406080 (+1130) осіб,



– танків ‒ 6516 (+13) од,



– бойових броньованих машин ‒ 12338 (+70) од,



– артилерійських систем – 9826 (+53) од,



– РСЗВ – 992 (+4) од,



– засоби ППО ‒ 678 (+3) од,



– літаків – 338 (+0) од,



– гелікоптерів – 325 (+0) од,



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7560 (+39),



– крилаті ракети ‒ 1903 (+1),



– кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,



– підводні човни - 1 (+0) од,



– автомобільної техніки та автоцистерн – 12861 (+56) од,



– спеціальна техніка ‒ 1558 (+7).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 406080 вояк.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.– особового складу ‒ близько406080 (+1130) осіб,– танків ‒ 6516 (+13) од,– бойових броньованих машин ‒ 12338 (+70) од,– артилерійських систем – 9826 (+53) од,– РСЗВ – 992 (+4) од,– засоби ППО ‒ 678 (+3) од,– літаків – 338 (+0) од,– гелікоптерів – 325 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7560 (+39),– крилаті ракети ‒ 1903 (+1),– кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,– підводні човни - 1 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн – 12861 (+56) од,– спеціальна техніка ‒ 1558 (+7).

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