Українська армія знищила ще понад 1000 окупантів за добу
Сьогодні, 09:45
Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 406080 вояк.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько406080 (+1130) осіб,
– танків ‒ 6516 (+13) од,
– бойових броньованих машин ‒ 12338 (+70) од,
– артилерійських систем – 9826 (+53) од,
– РСЗВ – 992 (+4) од,
– засоби ППО ‒ 678 (+3) од,
– літаків – 338 (+0) од,
– гелікоптерів – 325 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7560 (+39),
– крилаті ракети ‒ 1903 (+1),
– кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
– підводні човни - 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 12861 (+56) од,
– спеціальна техніка ‒ 1558 (+7).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько406080 (+1130) осіб,
– танків ‒ 6516 (+13) од,
– бойових броньованих машин ‒ 12338 (+70) од,
– артилерійських систем – 9826 (+53) од,
– РСЗВ – 992 (+4) од,
– засоби ППО ‒ 678 (+3) од,
– літаків – 338 (+0) од,
– гелікоптерів – 325 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7560 (+39),
– крилаті ракети ‒ 1903 (+1),
– кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
– підводні човни - 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 12861 (+56) од,
– спеціальна техніка ‒ 1558 (+7).
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