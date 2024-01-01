Українська армія знищила ще понад 1000 окупантів за добу

Українська армія знищила ще понад 1000 окупантів за добу
Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 406080 вояк.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.24 орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько406080 (+1130) осіб,

– танків ‒ 6516 (+13) од,

– бойових броньованих машин ‒ 12338 (+70) од,

– артилерійських систем – 9826 (+53) од,

– РСЗВ – 992 (+4) од,

– засоби ППО ‒ 678 (+3) од,

– літаків – 338 (+0) од,

– гелікоптерів – 325 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7560 (+39),

– крилаті ракети ‒ 1903 (+1),

– кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

– підводні човни - 1 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 12861 (+56) од,

– спеціальна техніка ‒ 1558 (+7).

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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