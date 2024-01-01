Курс валют у Луцьку на 21 лютого

Курс валют у Луцьку на 21 лютого
21 лютого готівковий курс долара становить 38.20, продають його за 38.75.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.60, а продають за 42.10.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.46, а продають за 9.70.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ремонтував укриття у 5 освітніх закладах: волинського підприємця підозрюють у заволодінні коштами
Сьогодні, 10:00
Українська армія знищила ще понад 1000 окупантів за добу
Сьогодні, 09:45
Курс валют у Луцьку на 21 лютого
Сьогодні, 09:35
Росія вночі запустила по Україні 6 ракет та 19 «шахедів»
Сьогодні, 09:20
Протягом доби росія завдала 5 ракетних та 125 авіаційних ударів, – Генштаб
Сьогодні, 09:05
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 20 лютого Курс валют у Луцьку на 20 лютого
20 лютий, 09:32
Курс валют у Луцьку на 19 лютого Курс валют у Луцьку на 19 лютого
19 лютий, 09:40
Курс валют у Луцьку на 16 лютого Курс валют у Луцьку на 16 лютого
16 лютий, 09:30
Курс валют у Луцьку на 15 лютого Курс валют у Луцьку на 15 лютого
15 лютий, 10:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Медичне крісло: поєднання функціональності та ергономіки*
Сьогодні, 10:45
 0
На Волині 46-річний чоловік збував наркотики у колонію
Сьогодні, 10:36
 0
На Волинь «На щиті» повертається Герой з Волині Ігор Маняк
Сьогодні, 10:13
 0
Сучасні тенденції ринку праці в Рівному: які фахівці затребувані*
Сьогодні, 10:01
 0
Ремонтував укриття у 5 освітніх закладах: волинського підприємця підозрюють у заволодінні коштами
Сьогодні, 10:00
 0
Медіа
відео
1/8