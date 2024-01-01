Росія вночі запустила по Україні 6 ракет та 19 «шахедів»

Росія вночі запустила по Україні 6 ракет та 19 «шахедів»
У ніч на 21 лютого 2024 року окупанти атакували зенітною керованою ракетою С-300 (Ростовська обл.), керованою авіаційною ракетою Х-59 (Бєлгородська обл.), 4-ма крилатими ракетами Х-22 (Ростовська обл.) та 19-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ – рф.).

Про це повідомили у Повітряних силах.

В результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти «шахедів» у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина із шести не уражених ворожих БпЛА – не досягла своїх цілей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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