На озеленення Луцької громади у 2024 році планують витратити 13 мільйонів





На перелік робіт зараз триває тендер, розповів Микола Осіюк.



"Посадка квітів, видалення зелених насаджень, їх обрізка, косіння трави, підсів газонів — це ті речі, які виконуються по озелененню. Були підрахунки нашим комунальним підприємством з інженерами, враховуючи сьогоднішню вартість матеріалів, пального, зарплат, обслуговування техніки тощо", — каже посадовець.



Згідно з тендерною документацією, в громаді висадять однорічники та дворічники у квітниках та квіткових вазах, 200 кущів-саджанців, кущі для "живої огорожі", квіти-багаторічники, 50 дерев і посів газонів. Також у вартість входитимуть послуги з догляду за деревами, кущами та квітами та їхній полив упродовж весняно-літнього періоду.



Микола Осіюк зазначив, що торік тендер на озеленення міста оголошували на 12 млн 280 тис гривень, проте остаточна вартість робіт, виконаних переможцем — КП "Парки та сквери" — склала 8 млн 625 тис гривень.



Ці кошти витратили на догляд і утримання парків, скверів, посів газонів, посадку кущів, дерев, квітів у квітниках, їх прополювання та подальший догляд, розповів його керівник комунального підприємства Олександр Михалусь.



"Квітковий продукт було засаджено на площі 4 тисячі 116 квадратних метрів, 41 дерево, 215 кущів і 137 метрів погонної огорожі. Саджанців було 143 тисячі 262 штуки висаджено", — сказав посадовець.

Роботи з озеленення в місті, додав Микола Осіюк, тривають з березня до листопада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На озеленення в Луцькій міській громаді цьогоріч планують витратити з міського бюджету 13 мільйонів 278 тисяч гривень.На перелік робіт зараз триває тендер, розповів Суспільному директор департаменту житлово-комунального господарства міської ради"Посадка квітів, видалення зелених насаджень, їх обрізка, косіння трави, підсів газонів — це ті речі, які виконуються по озелененню. Були підрахунки нашим комунальним підприємством з інженерами, враховуючи сьогоднішню вартість матеріалів, пального, зарплат, обслуговування техніки тощо", — каже посадовець.Згідно з тендерною документацією, в громаді висадять однорічники та дворічники у квітниках та квіткових вазах, 200 кущів-саджанців, кущі для "живої огорожі", квіти-багаторічники, 50 дерев і посів газонів. Також у вартість входитимуть послуги з догляду за деревами, кущами та квітами та їхній полив упродовж весняно-літнього періоду.Микола Осіюк зазначив, що торік тендер на озеленення міста оголошували на 12 млн 280 тис гривень, проте остаточна вартість робіт, виконаних переможцем — КП "Парки та сквери" — склала 8 млн 625 тис гривень.Ці кошти витратили на догляд і утримання парків, скверів, посів газонів, посадку кущів, дерев, квітів у квітниках, їх прополювання та подальший догляд, розповів його керівник комунального підприємства Олександр Михалусь."Квітковий продукт було засаджено на площі 4 тисячі 116 квадратних метрів, 41 дерево, 215 кущів і 137 метрів погонної огорожі. Саджанців було 143 тисячі 262 штуки висаджено", — сказав посадовець.Роботи з озеленення в місті, додав Микола Осіюк, тривають з березня до листопада.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію