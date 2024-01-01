Суд виправдав волинського земельника, який погодив приватизацію 26 ділянок лісового фонду





Про це йдеться в ухвалі Волинського апеляційного суду від 8 лютого 2024 року, передає



Згідно з матеріалами справи, у березні 1993 року Боголюбська сільська рада прийняла рішення про вилучення з користування «Луцького лісгоспу» 4,3 га землі та її передачу у користування садівничому товариству «Дубок». На це рішення заявила протест прокуратура і у травні того ж року сільраді довелось його скасувати. Попри це, вже наприкінці 2008 року у раді вирішили дозволити членам садівничого товариства розпочати процес приватизації землі.



Садівники замовили приватній фірмі «Реформатор» інвентаризацію земель СТ «Дубок» та виготовлення на неї технічної документації, а фірма використала для цього старе рішення ради від березня 1993 року. У жовтні 2009 року Луцька районна державна адміністрація затвердила документацію, а у березні 2010-го – надала дозвіл на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність. Йшлося, зокрема, про передачу 26 земельних ділянок площею 0,1197 га кожна.



Як стверджувало слідство, у червні 2010 року розроблені проєкти землеустрою отримали позитивні висновки від начальника управління Держкомзему в Луцькому районі Волинської області Миколи Заїки. Надалі ж Луцька РДА остаточно затвердила передачу ділянок членам СТ «Дубок», які отримали державні акти на землю.



Таким чином 26 ділянок лісового фонду загальною площею 3,11 га опинились у приватному володінні з цільовим призначенням – «для ведення садівництва».



Правоохоронці помітили вказане порушення лише у 2016 році. Тоді відкрили кримінальну справу щодо зловживання службовим становищем посадовцями Луцької РДА, Боголюбської сільської ради та управління Держкомзему в Луцькому районі. Окрім того, прокуратура звернулась до суду із позовом щодо повернення приватизованих земель у державну власність. Через рік Луцький міськрайонний суд визнав недійсними усі 26 державних актів на землю, а ділянки було вирішено повернути у користування ДП «Ківерцівське лісове господарство» (правонаступник «Луцького лісгоспу», – авт.).



У 2020 році це рішення підтвердив Верховний суд України.



Водночас, за результатами слідства судити почали начальника управління Держкомзему в Луцькому районі Миколу Заїку. Його звинуватили у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Посадовець нібито не провів належної перевірки усіх документів і не встановив, що земельні ділянки відносяться до земель лісового фонду та погодив їх передачу під садівництво. Внаслідок цього ДП «Ківерцівське лісове господарство» отримало збитків на 854,6 тисячі гривень.



Розгляд справи щодо Миколи Заїки розпочався у Луцькому міськрайонному суді на початку 2021 року. А у вересні 2022 року земельника виправдали.



Під час цього розгляду посадовець стверджував, що позитивні висновки про передачу землі базувались на рішенні сільради від 1993 року. Водночас підстав сумніватися, що воно дійсне – у нього не було.



Суд теж не побачив «криміналу». Мовляв, на розробленій фірмою «Реформатор» технічній документації були необхідні підписи посадових осіб Ківерцівського лісгоспу. При цьому сам лісгосп не заявляв ані про збитки, ані про повернення ділянок.



Згодом прокуратура оскаржила цей вирок. Зокрема, у березні 2023 року Волинський апеляційний суд відправив справу на новий розгляд до Луцького міськрайонного суду.



Під час розгляду справи слідство надавало лист ДП «Ківерцівське лісове господарство» від 2015 року, у якому вказувалося, що державне підприємство впродовж 2008-2012 років не погоджувало вилучення ділянок із земель лісового фонду на території Боголюбського лісництва.



Крім того, Державна інспекція сільського господарства у Волинській області у 2016 році провела перевірку передачі земельних ділянок Боголюбською сільською радою, Луцькою РДА та управлінням Держкомзему. Цією перевіркою також встановили, що землю віддали без її вилучення з лісництва. Разом з тим, суд визнав ці докази недопустими і додатково вказав, що отриманий слідством висновок експертизи щодо ринкової вартості земельних ділянок не доводить вини земельника. Натомість суд зазначив, що передана йому документація містила необхідні підписи та зрештою вироком від 13 жовтня 2023 року виправдав Миколу Заїку ще раз.



8 лютого 2024 року Волинський апеляційний суд залишив цей вирок без змін. Водночас прокуратура може оскаржити таке рішення у Верховному суді України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишнього начальника управління Держкомзему в Луцькому районі Миколу Заїку у 2021 році звинуватили у службовій недбалості. Посадовець погодив передачу у власність 26 ділянок лісового фонду під садівництво. Ділянки державі повернули, натомість земельника у судах виправдали.Про це йдеться в ухвалі Волинського апеляційного суду від 8 лютого 2024 року, передає Сила правди Згідно з матеріалами справи, у березні 1993 року Боголюбська сільська рада прийняла рішення про вилучення з користування «Луцького лісгоспу» 4,3 га землі та її передачу у користування садівничому товариству «Дубок». На це рішення заявила протест прокуратура і у травні того ж року сільраді довелось його скасувати. Попри це, вже наприкінці 2008 року у раді вирішили дозволити членам садівничого товариства розпочати процес приватизації землі.Садівники замовили приватній фірмі «Реформатор» інвентаризацію земель СТ «Дубок» та виготовлення на неї технічної документації, а фірма використала для цього старе рішення ради від березня 1993 року. У жовтні 2009 року Луцька районна державна адміністрація затвердила документацію, а у березні 2010-го – надала дозвіл на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність. Йшлося, зокрема, про передачу 26 земельних ділянок площею 0,1197 га кожна.Як стверджувало слідство, у червні 2010 року розроблені проєкти землеустрою отримали позитивні висновки від начальника управління Держкомзему в Луцькому районі Волинської області. Надалі ж Луцька РДА остаточно затвердила передачу ділянок членам СТ «Дубок», які отримали державні акти на землю.Таким чином 26 ділянок лісового фонду загальною площею 3,11 га опинились у приватному володінні з цільовим призначенням – «для ведення садівництва».Правоохоронці помітили вказане порушення лише у 2016 році. Тоді відкрили кримінальну справу щодо зловживання службовим становищем посадовцями Луцької РДА, Боголюбської сільської ради та управління Держкомзему в Луцькому районі. Окрім того, прокуратура звернулась до суду із позовом щодо повернення приватизованих земель у державну власність. Через рік Луцький міськрайонний суд визнав недійсними усі 26 державних актів на землю, а ділянки було вирішено повернути у користування ДП «Ківерцівське лісове господарство» (правонаступник «Луцького лісгоспу», – авт.).У 2020 році це рішення підтвердив Верховний суд України.Водночас, за результатами слідства судити почали начальника управління Держкомзему в Луцькому районі Миколу Заїку. Його звинуватили у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Посадовець нібито не провів належної перевірки усіх документів і не встановив, що земельні ділянки відносяться до земель лісового фонду та погодив їх передачу під садівництво. Внаслідок цього ДП «Ківерцівське лісове господарство» отримало збитків на 854,6 тисячі гривень.Розгляд справи щодо Миколи Заїки розпочався у Луцькому міськрайонному суді на початку 2021 року. А у вересні 2022 року земельника виправдали.Під час цього розгляду посадовець стверджував, що позитивні висновки про передачу землі базувались на рішенні сільради від 1993 року. Водночас підстав сумніватися, що воно дійсне – у нього не було.Суд теж не побачив «криміналу». Мовляв, на розробленій фірмою «Реформатор» технічній документації були необхідні підписи посадових осіб Ківерцівського лісгоспу. При цьому сам лісгосп не заявляв ані про збитки, ані про повернення ділянок.Згодом прокуратура оскаржила цей вирок. Зокрема, у березні 2023 року Волинський апеляційний суд відправив справу на новий розгляд до Луцького міськрайонного суду.Під час розгляду справи слідство надавало лист ДП «Ківерцівське лісове господарство» від 2015 року, у якому вказувалося, що державне підприємство впродовж 2008-2012 років не погоджувало вилучення ділянок із земель лісового фонду на території Боголюбського лісництва.Крім того, Державна інспекція сільського господарства у Волинській області у 2016 році провела перевірку передачі земельних ділянок Боголюбською сільською радою, Луцькою РДА та управлінням Держкомзему. Цією перевіркою також встановили, що землю віддали без її вилучення з лісництва. Разом з тим, суд визнав ці докази недопустими і додатково вказав, що отриманий слідством висновок експертизи щодо ринкової вартості земельних ділянок не доводить вини земельника. Натомість суд зазначив, що передана йому документація містила необхідні підписи та зрештою вироком від 13 жовтня 2023 року виправдав Миколу Заїку ще раз.8 лютого 2024 року Волинський апеляційний суд залишив цей вирок без змін. Водночас прокуратура може оскаржити таке рішення у Верховному суді України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію