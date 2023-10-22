Хто може замінити депутата-втікача у Володимирській міськраді

Сергій Коба подав до міськради заяву про складення повноважень. У минулому році він поїхав у відрядження до Литви і не повернувся. Отримати місце в раді замість нього повинен колишній АТОвець Володимир Атаманчук.



Заява від Сергія Коби надійшла на електронну пошту Володимирської міської ради 12 лютого, передає



До ради Сергій Коба обирався 2020 року від партії «Сила і Честь». У міськраді він очолив депутатську фракцію партії та став секретарем постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.



Заяву про складення повноважень депутат написав не добровільно. Про це розповів його однопартієць, депутат Волинської обласної ради Віктор Галан-Влащук.



«На зборах партії ми вирішили оголосити Сергію Кобі недовіру за його вчинок. Це ми вирішили в суботу (10 лютого, – ред.), а вже в понеділок він надіслав заяву. Видно, хтось йому сказав. Ми мали оголошувати імперативний мандат Кобі і ще одному любомльському депутату Віталію Дячуку. Він не хоче вступати до фракції. Ці два рішення мали затвердити третього березня», – прокоментував Віктор Галан-Влащук.



Заяву Сергія Коби розглянуть на найближчій сесії, яка відбудеться 29-го лютого.



«Далі, згідно з процедурою, якщо депутати підтримають, буде надіслано повідомлення до ТВК. Комісія надсилає назад в раду лист про заміщення депутата. Оголошують того, хто наступний в списку», – розповів алгоритм подальших дій секретар Володимирської міської ради Іван Юхимчук.



Як повідомив Віктор Галан-Влащук, замінити зниклого Кобу повинен Володимир Атаманчук. Він колишній боєць АТО, а нині очолює відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної і мобілізаційної роботи, цивільного захисту, надзвичайних ситуацій Володимирської міськради.



Щодо комунального підприємства «Володимиртепло», яке Коба очолював з 2017 року, то нині обов’язки директора виконує Сергій Приступа.



Нагадаємо, минулого року Сергій Коба разом із заступником володимирського міського голови Ярославом Матвійчуком та директором комунального підприємства «Полігон» Володимиром Собіпаном відбув у кількаденне службове відрядження до Литви.



Там чиновники планували переймати досвід використання альтернативних джерел енергії, яка використовується в тепловому господарстві і утилізації відходів. Повернутися в Україну делегація мала 15 вересня. Однак, Сергій Коба залишився за кордоном.



«Фактично два дні була робота в Литві. Сергій Анатолійович жалівся на здоров’я. Сказав, що повертається раніше і вже практично в Вільнюсі, в парламенті працювати не буде, повертається в Україну. Потім поінформував, що перебуває в Польщі, в лікарні. В Польщі перебувала з початку повномасштабної війни його сім’я. Потім ми повернулися і він направив заяву на звільнення з роботи», – розповів згодом учасник делегації, заступник володимирського міського голови Ярослав Матвійчук.



15 вересня Сергій Коба відправив на електронну пошту міського голови Володимира Ігоря Пальонки заяву про звільнення з посади директора КП «Володимиртепло». У заяві йшлося про те, що Коба розриває контракт у зв’язку зі станом здоров’я, адже у поїздці йому стало зле. За повідомленням міського голови, того ж дня Сергій Коба додатково йому зателефонував та підтвердив, що не може більше виконувати свої професійні обов’язки через хворобу.



Пізніше Ігор Пальонка написав заяву до поліції, у якій повідомив, що депутат не повернувся із закордонного відрядження у визначений термін. Водночас Коба перестав виходити на зв’язок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній директор комунального підприємства «Володимиртепло» та чинний депутат Володимирської міської радиподав до міськради заяву про складення повноважень. У минулому році він поїхав у відрядження до Литви і не повернувся. Отримати місце в раді замість нього повинен колишній АТОвецьЗаява від Сергія Коби надійшла на електронну пошту Володимирської міської ради 12 лютого, передає Сила правди До ради Сергій Коба обирався 2020 року від партії «Сила і Честь». У міськраді він очолив депутатську фракцію партії та став секретарем постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Заяву про складення повноважень депутат написав не добровільно. Про це розповів його однопартієць, депутат Волинської обласної ради Віктор Галан-Влащук.«На зборах партії ми вирішили оголосити Сергію Кобі недовіру за його вчинок. Це ми вирішили в суботу (10 лютого, – ред.), а вже в понеділок він надіслав заяву. Видно, хтось йому сказав. Ми мали оголошувати імперативний мандат Кобі і ще одному любомльському депутату Віталію Дячуку. Він не хоче вступати до фракції. Ці два рішення мали затвердити третього березня», – прокоментувавЗаяву Сергія Коби розглянуть на найближчій сесії, яка відбудеться 29-го лютого.«Далі, згідно з процедурою, якщо депутати підтримають, буде надіслано повідомлення до ТВК. Комісія надсилає назад в раду лист про заміщення депутата. Оголошують того, хто наступний в списку», – розповів алгоритм подальших дій секретар Володимирської міської радиЯк повідомив Віктор Галан-Влащук, замінити зниклого Кобу повинен Володимир Атаманчук. Він колишній боєць АТО, а нині очолює відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної і мобілізаційної роботи, цивільного захисту, надзвичайних ситуацій Володимирської міськради.Щодо комунального підприємства «Володимиртепло», яке Коба очолював з 2017 року, то нині обов’язки директора виконуєНагадаємо, минулого року Сергій Коба разом із заступником володимирського міського головита директором комунального підприємства «Полігон»відбув у кількаденне службове відрядження до Литви.Там чиновники планували переймати досвід використання альтернативних джерел енергії, яка використовується в тепловому господарстві і утилізації відходів. Повернутися в Україну делегація мала 15 вересня. Однак, Сергій Коба залишився за кордоном.«Фактично два дні була робота в Литві. Сергій Анатолійович жалівся на здоров’я. Сказав, що повертається раніше і вже практично в Вільнюсі, в парламенті працювати не буде, повертається в Україну. Потім поінформував, що перебуває в Польщі, в лікарні. В Польщі перебувала з початку повномасштабної війни його сім’я. Потім ми повернулися і він направив заяву на звільнення з роботи», – розповів згодом учасник делегації, заступник володимирського міського голови Ярослав Матвійчук.15 вересня Сергій Коба відправив на електронну пошту міського голови Володимира Ігоря Пальонки заяву про звільнення з посади директора КП «Володимиртепло». У заяві йшлося про те, що Коба розриває контракт у зв’язку зі станом здоров’я, адже у поїздці йому стало зле. За повідомленням міського голови, того ж дня Сергій Коба додатково йому зателефонував та підтвердив, що не може більше виконувати свої професійні обов’язки через хворобу.Пізнішенаписав заяву до поліції, у якій повідомив, що депутат не повернувся із закордонного відрядження у визначений термін. Водночас Коба перестав виходити на зв’язок.

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