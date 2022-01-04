Восьмий випадок сказу від початку року: у селищі на Волині запровадили карантин





Це уже восьмий випадок сказу від початку року, розповів Сергій Войтюк.



Карантинні обмеження в Іваничах запровадили на 60 днів. Відомо, що власниця собаки, який був на прив'язі, помітила, що із твариною щось не так 13 лютого, наступного дня вона повезла тварину на огляд до ветеринара, а 15 лютого собака помер.



Як розповів Сергій Войтюк, 16 лютого ветеринари лабораторними дослідженнями підтвердили сказ у померлого пса. Люди з твариною не контактували.



За даними Держпродспоживслужби, впродовж 2023 року на Волині визначили 47 неблагополучних пунктів, де захворіли на сказ та загинули 49 тварин, а в селищі Іваничі з 19 лютого вже працюють ветеринари та безплатно вакцинують домашніх тварин від сказу.



"Торік у такий самий період було виявлено 5 випадків сказу. Випадки захворювань почастішали. Цей собака, ймовірно контактував з хворою лисицею і заразився", — додав Сергій Войтюк.



Довідково: за даними Міністерства охорони здоров'я України, сказ — гостре інфекційне захворювання всіх теплокровних тварин і людини, спричинене вірусом сказу. Характеризується розвитком енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За рішенням протиепізоотичної комісії при Володимирській райдержадміністрації у селищі Іваничі запроваджений карантин через випадок сказу в домашнього пса.Це уже восьмий випадок сказу від початку року, розповів Суспільному головний спеціаліст обласного управління ДержпродспоживслужбиКарантинні обмеження в Іваничах запровадили на 60 днів. Відомо, що власниця собаки, який був на прив'язі, помітила, що із твариною щось не так 13 лютого, наступного дня вона повезла тварину на огляд до ветеринара, а 15 лютого собака помер.Як розповів Сергій Войтюк, 16 лютого ветеринари лабораторними дослідженнями підтвердили сказ у померлого пса. Люди з твариною не контактували.За даними Держпродспоживслужби, впродовж 2023 року на Волині визначили 47 неблагополучних пунктів, де захворіли на сказ та загинули 49 тварин, а в селищі Іваничі з 19 лютого вже працюють ветеринари та безплатно вакцинують домашніх тварин від сказу."Торік у такий самий період було виявлено 5 випадків сказу. Випадки захворювань почастішали. Цей собака, ймовірно контактував з хворою лисицею і заразився", — додав Сергій Войтюк.Довідково: за даними Міністерства охорони здоров'я України, сказ — гостре інфекційне захворювання всіх теплокровних тварин і людини, спричинене вірусом сказу. Характеризується розвитком енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи.

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