Дітей ухилянтів можуть позбавити права здобувати вищу освіту





Про це Івченко розповів в інтерв’ю «Телеграфу», пише



«Блокування рахунків? Ні. Можна інші знайти заходи. Людину залишити без грошей, щоб вона десь помирала, це неправильно. Але інші заходи мають бути. Ви ж як водій штрафи отримуєте. Тут те ж саме: якщо ви не дотрималися закону про військовий облік, то маєте нести відповідальність», - вважає нардеп.



Він припускає, що покаранням у такому разі може бути обмеження в отриманні деяких державних послуг.



«Політичне керівництво пропонує: якщо ти не хочеш виконувати свій громадянський обов’язок, захищати Батьківщину і якщо не стоїш на військовому обліку, держава може тобі відмовляти в послугах. Наприклад: ти не будеш отримувати підтримку держави, твої діти не вступлять до вишу, або ти сам не вступиш до ВНЗ», - припускає нардеп.



Він також відповів на закиди про те, що такі покарання вважаються неконституційними.



«А скажіть, конституційно, коли ви маєте захищати свою державу, а ви не приходите в центри комплектування, не оновлюєте свої дані і не стаєте на військовий облік? Всі чоловіки в Ізраїлі стоять на військовому обліку. І у нас також всі мають стояти на обліку. Це не означає, що вони обов’язково будуть на «нулі» чи на війні. Але на обліку ти маєш стояти. Держава має знати, розраховувати на тебе чи ні. Це нормальний процес», - сказав депутат.



Заяву Івченко прокоментувала голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина, пише



За її словами, жодних норм про позбавлення дітей ухилянтів права на освіту немає: «Наведені цитати – це його особисті міркування щодо того, як держава може реагувати на факт ухилення від мобілізації. Жодних подібних рішень не приймалося ні на рівні політичного керівництва, ні всередині профільного комітету».



Гришина наголосила, що така норма «суперечила б і Конституції, і здоровому глузду».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Народний депутат Вадим Івченко вважає, що покарання за ухилення від мобілізації має нагадувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, коли людина отримує покарання за порушення закону про військовий облік. Це може бути, зокрема, право дітей ухилянтів вступати до вищих навчальних закладів.Про це Івченко розповів в інтерв’ю «Телеграфу», пише ТСН «Блокування рахунків? Ні. Можна інші знайти заходи. Людину залишити без грошей, щоб вона десь помирала, це неправильно. Але інші заходи мають бути. Ви ж як водій штрафи отримуєте. Тут те ж саме: якщо ви не дотрималися закону про військовий облік, то маєте нести відповідальність», - вважає нардеп.Він припускає, що покаранням у такому разі може бути обмеження в отриманні деяких державних послуг.«Політичне керівництво пропонує: якщо ти не хочеш виконувати свій громадянський обов’язок, захищати Батьківщину і якщо не стоїш на військовому обліку, держава може тобі відмовляти в послугах. Наприклад: ти не будеш отримувати підтримку держави, твої діти не вступлять до вишу, або ти сам не вступиш до ВНЗ», - припускає нардеп.Він також відповів на закиди про те, що такі покарання вважаються неконституційними.«А скажіть, конституційно, коли ви маєте захищати свою державу, а ви не приходите в центри комплектування, не оновлюєте свої дані і не стаєте на військовий облік? Всі чоловіки в Ізраїлі стоять на військовому обліку. І у нас також всі мають стояти на обліку. Це не означає, що вони обов’язково будуть на «нулі» чи на війні. Але на обліку ти маєш стояти. Держава має знати, розраховувати на тебе чи ні. Це нормальний процес», - сказав депутат.Заяву Івченко прокоментувала голова підкомітету з питань вищої освіти, пише Главком За її словами, жодних норм про позбавлення дітей ухилянтів права на освіту немає: «Наведені цитати – це його особисті міркування щодо того, як держава може реагувати на факт ухилення від мобілізації. Жодних подібних рішень не приймалося ні на рівні політичного керівництва, ні всередині профільного комітету».Гришина наголосила, що така норма «суперечила б і Конституції, і здоровому глузду».

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